محمد بن منصور بن زايد يتوج الفائزين في سباق القدرة للإسطبلات الخاصة

توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين في سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم والذي أقيم اليوم في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، بمشاركة 146 فارساً وفارسة، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأحرزت اللقب الفارسة عشاء رياض حسن، على صهوة "إل جي أمالفي"، لإسطبلات إنجاز الخاصة، وقطعت المسافة الكلية للسباق في 3:23:55 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.42 كلم/ ساعة.

وجاء ثانياً الفارس سعيد عبد الله المهيري على صهوة "إن إس جي شانو"، لإسطبلات ماب، مسجلاً 3:23:59 ساعة، وثالثة الفارسة رهف حسن ميرزا على صهوة "إس في كالي"، لإسطبلات الرميثي للقدرة بزمن قدره 3:24:02ساعة.

وأكدت بطلة السباق أن المنافسة كانت قوية في جميع مراحلها لاسيما في الأمتار الأخيرة، وذلك في ضوء الرغبة القوية من المشاركين والمشاركات في الوصول إلى الصدارة، معربة عن فخرها بلقبها الأول في مشاركتها الثانية بسباقات القدرة.

وأثنت على التنظيم المميز في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وتوفير كل متطلبات المنافسة في بيئة جاذبة ومحفزة للفرسان والفارسات.

من جهته قال مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة مسلم العامري إن السباق حقق نجاحاً كبيرا، يعزز مسيرة التميز للفعاليات التي تشهدها القرية إضافة إلى أهميته ضمن الجهود المستمرة لدعم ملاك الإسطبلات الخاصة، وتعزيز حضورهم في سباقات القدرة، بما يسهم في تطوير مستوى الفرسان والفارسات والارتقاء بقدراتهم التنافسية، وقدم التهنئة للفائزين متنميا التوفيق لبقية الفرسان في السباقات المقبلة.