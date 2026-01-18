منصور بن زايد يستقبل جاسم بن حمد ويشهدان جانباً من منافسات جولة الجياد العربية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر الشقيقة، الذي يزور البلاد على هامش جولة الجياد العربية التي يستضيفها نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة نخبة من المربين والمُلّاك والمرابط من مختلف دول العالم.

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما شهد الطرفان جانباً من فعاليات اليوم الثاني من بطولة جولة الجياد العربية لموسم 2026، التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي.

حضر اللقاء الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له قد وصل في وقت سابق إلى مطار البطين بأبوظبي، وكان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورحب سموه بالضيف، معرباً عن سعادته باستقباله على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن جولة أبوظبي (الجولة الافتتاحية) لموسم 2026، انطلقت أول من أمس، على أن تختتم اليوم، بمشاركة 162 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية للجوائز المالية مليون دولار أميركي، في مؤشر يعكس المستوى الرفيع للبطولة وقيمتها التنافسية العالية.

وتجسّد إقامة البطولة ثمرة التعاون البنّاء والمثمر بين جمعية الإمارات للخيول العربية وجولة الجياد العربية، حيث يسهم هذا التنسيق في تقديم نموذج احترافي متكامل من حيث التنظيم، والتحكيم، والمعايير الفنية، بما يعزز ثقة الملاك والمربين، ويرتقي بمكانة بطولات جمال الخيل العربية على الساحة الدولية.

يُذكر أن جولة الجياد العربية انطلقت عام 2024 كإحدى أرقى سلاسل بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، وتستمر للموسم الثالث على التوالي، وتُقام في وجهات مميزة تجمع بين الحداثة والعراقة، وتقدم أعلى قيمة جوائز في تاريخ مسابقات جمال الخيل.

وتهدف الجولة إلى إبراز الخيل العربية الأصيلة عبر منصة دولية تحتفي بالإرث والأناقة والتميز، مستندة إلى مبادئ الشفافية والنزاهة والاستدامة والعدالة في جميع مراحل المنافسة، بما يعكس رؤية دولة الإمارات في صون التراث وتعزيز حضوره العالمي بروح عصرية تجمع بين الأصالة والريادة.