تيكسيرا: أوغبو وفاكوندو يتحمّلان مسؤولية البطاقة الحمراء

أبدى مدرب الوحدة، ديماس تيكسيرا، عدم رضاه التام عن طرد لاعبي الفريق أوغبو وفاكوندو، في مباراة العين أمس، مؤكداً أنهما يتحملان مسؤولية خروجها بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني.

وفرض فريق الوحدة التعادل الإيجابي (2-2) على مستضيفه العين، رغم إكماله المباراة بتسعة لاعبين، في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين. وقال تيكسيرا في مؤتمر صحافي إن: «المشكلة لا تتعلق بالنتيجة بقدر ما ترتبط بسلوكيات ومواقف لا يمكن قبولها داخل الملعب». وأوضح أن كرة القدم تقوم على التعلم من الأخطاء، لكن الأخطر هو تكرارها، مشدداً على أن ما حدث يُعد أمراً يجب ألا يتكرر تحت أي ظرف.

وأضاف: «الوحدة كان يواجه منافساً قوياً، وهذه النوعية من التصرفات مرفوضة، سواء أمام فريق كبير أم أقل قوة، لأنها تتعلق بالانضباط والالتزام، وهي مبادئ لا يمكن التهاون فيها». وأضاف أن «العاطفة جزء طبيعي من المباراة، لكن يجب ألا تطغى على التركيز والالتزام التكتيكي والانضباط الذهني».

من جهته قال مدرب العين، فلاديمير إيفيتش، إن تعادل الفريق أمام الوحدة الذي لعب بتسعة لاعبين، ليس له أي تبرير، مشيراً إلى أن فريقه تقدم في النتيجة مرتين، الأولى بهدف دون رد ثم بهدفين مقابل هدف، واعتبر أن نقطة التحول جاءت بعد الخطأ في الشوط الأول واحتساب ركلة الجزاء، موضحاً أن مواجهة فريق يضم لاعبين أصحاب خبرة كبيرة تجعل مثل هذه التفاصيل حاسمة، لأنهم يعرفون جيداً كيف يستغلونها في لحظات معينة من المباراة.

وبهذه النتيجة احتفظ العين بصدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما بقي الوحدة في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة. وتأجّل حسم لقب «بطل الشتاء» إلى مواجهة شباب الأهلي ودبا، المقررة غداً، ضمن الجولة ذاتها.