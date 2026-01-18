العبدولي يعلن رحيله عن خورفكان بعد التعادل مع النصر

أعلن مدرب خورفكان، حسن العبدولي، أن مباراة فريقه أمام النصر، التي أقيمت أمس في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل من دون أهداف، ستكون آخر مباراة له مع الفريق.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «جلست وتفاهمت مع إدارة النادي، وسأغادر الفريق بعد يومين إلى حين إجراء المخالصة، وأتمنى التوفيق للفريق واللاعبين مع المدرب الجديد».

وبخصوص المباراة مع النصر، أضاف: «الفريق قدم أداءً جيداً، دفاعياً وهجومياً، لكنه لم يوفق في تسجيل الأهداف».

وبهذا التعادل، أصبح رصيد النصر 19 نقطة في المركز السادس، بينما تجمّع رصيد خورفكان عند 12 نقطة في المركز العاشر.

من جهته، وصف مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، نتيجة التعادل بأنها عادلة، وقال في مؤتمر صحافي: «حضّرنا من دبي لتحقيق الفوز، لكننا لم نوفق، علينا البحث عن الأفضل في المباريات المقبلة. فيما يتعلق بضعف الهجمات باتجاه مرمى خورفكان، لم نجد فرصاً كثيرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني أجرينا تغييرات تكتيكية جيدة، وكدنا أن نسجل الأهداف. نحن لا نلعب بأسلوب دفاعي».