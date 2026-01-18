ضغوط المنطقة الخطرة تُطارد الشارقة أمام كلباء

يخوض الشارقة مهمة بالغة الصعوبة حين يستقبل عند الساعة 19:45 من مساء اليوم على ملعبه ضيفه كلباء، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، وهو في وضعية حرجة تطارده فيها ضغوط منطقة الخطر، بسبب حصاد النتائج السلبية منذ بداية الموسم.

ووضعت نتائج الفريق في الدوري، تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد خوسيه مورايس، علامات استفهام كبيرة، فبعد أن وضع المدرب بصمته سريعاً بإحراز لقب كأس سوبر «إعمار»، جاءت نتائج الدوري مقلقة بعدما حصد الفريق أربع نقاط فقط من أصل 12.

ولا يملك أصحاب الأرض بديلاً عن الانتصار بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية أمام البطائح. ويدخل «الملك» المواجهة وهو يحتل المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

في المقابل، يخوض كلباء المباراة وهو في وضع أكثر استقراراً، إذ يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، ويدرك لاعبوه أن الفوز على منافس بحجم الشارقة ستكون له آثار مهمة على الصعيدين المعنوي والترتيبي مع إسدال الستار على الدور الأول.

وفي مباراة ثانية، تتجه الأنظار عند الساعة 17:05 صوب ملعب الشامخة الذي يحتضن مواجهة حاسمة في قاع الترتيب، حين يلتقي بني ياس المتذيل بسبع نقاط مع ضيفه البطائح صاحب المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط، في مباراة تحمل أهمية مضاعفة للفريقين مع ختام الدور الأول، ورغبة كل منهما في تصحيح المسار.