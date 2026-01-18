ميرال: الفوز على الجزيرة يعيد الثقة للوصل

هنأ المدير الفني لفريق الوصل، المدرب السويدي مسعود ميرال، لاعبيه بالفوز الثمين على ضيفهم الجزيرة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، واصفاً الفوز بأنه يمثل عودة الثقة لـ«الإمبراطور»، وقدرة الفريق على إظهار هويته الحقيقية، خصوصاً في الشوط الثاني.

وقال ميرال في تصريحات صحافية: «بدأ الفريق المباراة بشكل جيد، لكننا لم نخلق العديد من الفرص. تغيرت الأمور في الشوط الثاني، واستطاع الفريق أن يظهر شخصيته ويخرج بنتيجة الفوز».

وأضاف: «ناقشنا بين الشوطين الأمور التي يجب تصحيحها على أرض الملعب، وتمكنا من خلال التغييرات من تعزيز الفعالية، لتأتي النتيجة التي نبحث عنها، وحصدنا النقاط الثلاث».

وبخصوص التغييرات التي أجراها الجهاز الفني مقارنة بمباراة شباب الأهلي الأخيرة، أوضح ميرال: «قمنا بتغييرين فقط على التشكيلة الأساسية، بالدفع بفابيو ليما والحارس. كل مباراة لها حساباتها الخاصة، وفريقنا قدم أداءً جيداً أمام شباب الأهلي، إلا أن تفاصيل صغيرة أدت إلى الخسارة». وسجل هدف الوصل ريناتو جونيور في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، وارتفع رصيد الوصل إلى 25 نقطة، بينما بقي الجزيرة برصيد 12 نقطة.