5 دول تتقاسم ألقاب «دولية دبي لتنس الشباب»

اختُتمت بطولة دبي الدولية لتنس الشباب (J100) في نسختها الثالثة والعشرين، التي أُقيمت على ملاعب توب سبن في دبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وبإشراف الاتحاد الدولي للتنس، بتتويج لاعبين ولاعبات من روسيا ومصر وتركيا وأوكرانيا والصين بألقاب البطولة.

وفي منافسات فردي الشابات، توجت اللاعبة الروسية بولينا أورلوفا بلقب البطولة، بعد فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها يوليا لياكافا بمجموعتين دون رد (6-1) و(6-4).

أما في فردي الشباب، فحقق اللاعب الروسي ريجارد لاكيس المركز الأول، عقب تفوقه على السويدي ويليام كيلبيرغ بنتيجة (6-1)، (6-7)، و(6-4).

وفي زوجي الشابات، فاز الثنائي الأوكراني نيكولايفا، والصينية وانغ باللقب، بعد تغلبهما على الثنائي الروسي أليكساندرا وفلادا بمجموعتين متتاليتين (6-2) و(6-2).

كما أحرز زوجي الشباب الثنائي المصري عمر قنديل، والتركي دوروك كالي أوغلو، عقب فوزهما على الثنائي الروسي رافائيل وإيلي بنتيجة (4-6)، (6-3)، و(10-7).

وقام بتتويج الفائزين عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس والبادل واللجنة الفنية، عمر شريف وحسن المزروعي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة والمدربين والإداريين.

وفي سياق متصل، انطلقت ظهر أمس منافسات بطولة الإمارات الدولية للشباب والشابات في نسختها الرابعة، بمشاركة 114 لاعباً ولاعبة من 44 دولة، وبمشاركة لاعبي منتخب الإمارات: سعيدة إسماعيل ومروان ناصر المرزوقي وراشد الجسمي.