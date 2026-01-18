«دبي بيتش» بشعار «غودولفين» بطلة «كيب فيردي» في «ميدان»

تُوّجت الفرس «دبي بيتش»، المملوكة لفريق «غودولفين» وتحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، بطلةً لسباق «كيب فيردي» المخصص للمهرات والأفراس (الفئة الثانية – جروب 2)، الذي أُقيم، أول من أمس، ضمن الشوط السابع والرئيس في حفل الأمسية الثامنة من موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان» العالمي.

وشهدت الأمسية إقامة 10 أشواط، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز بلغت 2.96 مليون درهم، تنافس خلالها 135 جواداً من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وأهدت «دبي بيتش» فريق «غودولفين» لقبه الثاني عشر تاريخياً في بطولة «كيب فيردي»، كما سجلت النجمة السادسة للمدرب سعيد بن سرور في هذه البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2004.

واستُهلت الأمسية بالشوط الافتتاحي «عزيزي كريك فيوز»، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر عشبي وبجوائز بلغت 175 ألف درهم، حيث ذهب اللقب للجواد «إمبريسيف أكت» المملوك لنقابة «سوتد وبوتد للسباقات»، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن.

وتواصلت الإثارة في الشوط الرئيس البالغ مجموع جوائزه 850 ألف درهم، ونجح الفارس كيران شومارك في قيادة الفرس «دبي بيتش» لقطع خط النهاية لمسافة 1600 متر عشبي بالمركز الأول، بزمن قدره دقيقة و35 ثانية و67 جزءاً من الثانية، متقدمة بفارق 0.22 طول عن صاحبة المركز الثاني «كود برو كو»، المملوكة لفريق «فالور الدولي» بإشراف المدرب جيروم رينير وقيادة الفارس أدري دي فريز، فيما حلت ثالثة «دبي تريجر»، المملوكة أيضاً لـ«غودولفين»، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة الفارس راي داوسون.

وفي باقي الأشواط، انتزعت الفرس «جمرة إس بي»، المملوكة لعبدالله عمر المشيخي، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس حمد البوسعيدي، لقب الشوط الثاني «عزيزي ريفيرا»، المخصص للخيول العربية الأصيلة (فئة التكافؤ) لمسافة 1200 متر رملي وبجوائز 120 ألف درهم.

وأهدى الجواد «إنجليش أوك» فريق «وذنان للسباقات» لقب الشوط الثالث «برج عزيزي» البالغة جوائزه 250 ألف درهم، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة (فئة التكافؤ)، بعد أن قاده الفارس جيمس دويل للفوز في سباق 1600 متر عشبي.

وعادت جياد «غودولفين» للتألق عبر فوز الجواد «بيكالي»، بإشراف شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب الشوط الرابع «عزيزي ريف» لمسافة 1400 متر عشبي وبجوائز 175 ألف درهم.

وشهد الشوط الخامس «عزيزي ميلان»، البالغ جوائزه 190 ألف درهم والمخصص لخيول التكافؤ لمسافة 2200 متر رملي، مشاركة 16 جواداً، وتمكن خلاله الجواد «أنتريم» لـ«الليث للسباقات»، بإشراف المدرب كارل بورك وقيادة الفارس سام جيمس، من حصد اللقب.

وفي الشوط السادس «عزيزي فينيس» لمسافة 1200 متر عشبي وبجوائز 250 ألف درهم، توج الجواد «يطارد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس راي داوسون.

وسجل الشوط التاسع «عزيزي مينا»، المخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1600 متر عشبي وبجوائز 250 ألف درهم، مشاركة 14 جواداً، وذهب الفوز فيه للجواد «فولك فيستيفال» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينهيرو.

واختُتمت الأمسية بسباق «فازيراباد هانديكاب» في الشوط العاشر، المخصص لخيول التكافؤ لمسافة 2410 أمتار عشبي وبجوائز 300 ألف درهم، حيث توج الجواد «فرينش دوك» المملوك لفريق «وذنان للسباقات»، بإشراف المدرب حمد الجهني وقيادة الفارس جيمس دويل.

«لبوة» بطلة «كوكوا بيتش ستيكس»

انتزعت المهرة «لبوة»، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، لقب سباق «كوكوا بيتش ستيكس» الذي أقيم في الشوط الثامن والمخصص للمهرات، بإجمالي جوائز 400 ألف درهم، بعد أن قادها الفارس برناردو بينهيرو للفوز بسباق 1600 متر رملي بزمن دقيقة و39 ثانية و66 جزءاً من الثانية، وبفارق 0.1 طول عن صاحبة المركز الثاني المهرة «تجريد» لفريق «سكاي للسباقات».