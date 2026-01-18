ماسة عدنان بطلة كأس فاطمة بنت منصور بن زايد للقدرة

فازت الفارسة ماسة عدنان بلقب كأس فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة لمسافة 100 كيلومتر، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 103 فارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ونالت ماسة عدنان اللقب بعد حصولها على المركز الأول ممتطية صهوة الجواد «جورني هيبوليت» المملوك لإسطبلات الوثبة، حيث حصلت على المركز الثاني في المرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتقدمت إلى الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، ثم تراجعت إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً، قبل أن تقفز إلى المركز الأول في ختام السباق بالمرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً مسجلة زمناً قدره 3:18:48 ساعات.

وجاءت الفارسة آية علي الكيومي في المركز الثاني على صهوة الجواد «إتش سي بورتو رفيق» المملوك لإسطبلات الريف عجبان، حيث أنهت المرحلة الأولى في المركز السادس، وتقدمت إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وجاءت في المركز الخامس في المرحلة الثالثة، بينما سجلت زمناً بلغ قدره 3:18:53 ساعات لتحصل على المركز الثاني في ختام المرحلة الرابعة.

وحصلت على المركز الثالث الفارسة شمة بطي الشويهي ممتطية صهوة الجواد «فوري فيلي» لإسطبلات المغاوير، بعدما بدأت السباق بحصولها على المركز الثالث في المرحلة الأولى، ثم تراجعت إلى المركز الـ17 في المرحلة الثانية، وتقدمت إلى المركز الثامن في المرحلة الثالثة، واستعادت المركز الثالث في المرحلة الرابعة بزمن قدره 3:19:29 ساعات.