نيجيريا تحسم برونزية كأس إفريقيا على حساب مصر

حققت نيجيريا ‌المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما تفوقت بركلات الترجيح 4-2 على ⁠مصر بعدما أهدر القائد محمد صلاح وعمر مرموش ركلتيهما اليوم السبت.

وعلى الرغم ⁠من تصدي الحارس مصطفى شوبير للركلة الأولى من فيسايو ديلي باشيرو لاعب نيجيريا، ​إلا أن الحارس ستانلي ​نوابيلي تصدى لركلتي ​صلاح ومرموش ليضمن الميدالية البرونزية ‌لفريقه.

وبدأت المباراة ‌بسيطرة ⁠متبادلة، وأهدر صلاح فرصة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من ​محمد ​هاني.

وسجل أكور أدامز هدفا لم يحتسب لوجود مخالفة ‍في بداية الهجمة لصالح حمدي فتحي لاعب مصر.

وظن أديمولا لوكمان لاعب نيجيريا أنه منح التقدم لفريقه مطلع الشوط ‍الثاني لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.

وحققت نيجيريا المركز الثالث للمرة التاسعة في تاريخها في البطولة.