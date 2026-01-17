بـ 9 لاعبين.. الوحدة يتعادل مع العين ويؤجل تتويجه بلقب بطل الشتاء

فرض فريق الوحدة التعادل الإيجابي (2-2) على مستضيفه العين، رغم إكماله المباراة بتسعة لاعبين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، تأجّل حسم لقب «بطل الشتاء» إلى مواجهة شباب الأهلي ودبا، المقررة يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة ذاتها.

واحتفظ العين بصدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما بقي الوحدة في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة.

واحتاج العين إلى تسع دقائق فقط لافتتاح التسجيل، بعدما استثمر لابا كودجو عرضية ماتياس بالاسيوس، ليودع الكرة الشباك بسهولة.

وتحصل الوحدة على ضربة جزاء إثر عرقلة مدافع العين مارسيل راتنيك لمهاجمه كريستيان بنتيكي داخل منطقة الجزاء، بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، لينجح عمر خربين في ترجمتها إلى هدف التعادل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أعاد لابا كودجو التقدم للعين في الدقيقة (51)، بعد تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء، استقرت في مكان صعب على الحارس محمد الشامسي.

وتعقدت مهمة الوحدة أكثر بعد طرد مدافعه فافور أوغبور بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر اعتدائه على لاعب العين محمد عباس في الدقيقة (53).

وكاد العين يستغل النقص العددي، عندما انفرد لابا كودجو بالمرمى، إلا أن الحارس محمد الشامسي تألق في التصدي للمحاولة، محافظًا على حظوظ فريقه.

ونجح “أصحاب السعادة” في إدراك التعادل عبر المتألق عمر خربين، الذي استثمر تمريرة مثالية من دوشان تاديتش، ليسدد كرة صاروخية سكنت يسار الحارس خالد عيسى في الدقيقة (69).

ولم يهنأ الوحدة طويلًا بهدف التعادل، بعدما تلقى لاعبه فاكوندو كروسبزكي البطاقة الحمراء إثر تعديه على لاعب العين أليخاندرو “كاكو”، ليُكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين.

ورغم النقص العددي، كاد البديل محمد قرباني أن يخطف هدف الفوز للوحدة بضربة رأس، إلا أن الحارس خالد عيسى نجح في التصدي لها، محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.