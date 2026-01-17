اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي - القطري لكرة القدم تعلن تفاصيل نسخته الـ3

أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي- القطري لكرة القدم عن تفاصيل النسخة الثالثة من البطولة، التي تجمع 8 أندية من الإمارات وقطر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلي اللجنة المنظمة مدير المسابقات أحمد العدساني، ومدير المنشأة عبدالله المنهالي، ومدير الإعلام علي حسن الصلات.

وأوضح العدساني أن البطولة التي تشهد مشاركة 4 فرق من كل دولة، تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب، مع اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

ويلتقي الغرافة مع الشارقة في الدوحة للمنافسة على كأس السوبر، والوحدة مع الدحيل في استاد آل نهيان للمنافسة على درع التحدي، والسد مع شباب الأهلي في الدوحة للمنافسة على درع السوبر، والأهلي القطري مع الجزيرة في استاد محمد بن زايد للمنافسة على كأس التحدي.

وأشار العدساني إلى أن اللجنة المنظمة تقوم بعد كل نسخة بمراجعة اللوائح التنظيمية والعمل على تطوير البطولة من الجوانب الفنية والتنظيمية لضمان أفضل صورة ممكنة للحدث.

جرى خلال المؤتمر استعراض الاستعدادات الخاصة بالمباراتين اللتين ستقامان في الدوحة بين الغرافة والشارقة في كأس السوبر، والسد وشباب الأهلي في درع السوبر.

وأكد عبد الله المنهالي، أن مباراة الغرافة والشارقة ستقام يوم 22 يناير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، على استاد ثاني بن جاسم، مع فتح البوابات أمام الجماهير في الرابعة عصراً، منوها إلى جاهزية المنشآت والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.

فيما تقام مباراة السد وشباب الأهلي يوم 24 يناير الجاري على استاد جاسم بن حمد، وأكد تخصيص مناطق للمشجعين في كلا الملعبين، وتنظيم فعاليات جماهيرية وسحوبات على جوائز بالتنسيق مع إدارات الأندية المشاركة.

من جانبه، أكد علي حسن الصلات أن التذاكر طرحت للبيع منذ 11 يناير عبر المنصات الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية ومؤسسة دوري نجوم قطر، موضحًا أن 75% من تذاكر مباراة السد وشباب الأهلي، و50% من تذاكر مباراة الغرافة والشارقة تم بيعها حتى الآن، مع توقع ارتفاع المبيعات بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة من دوري نجوم بنك الدوحة.

وأشار إلى التنسيق مع منصة "هيا" لاستخراج البطاقات الإعلامية، واعتمادها خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن قنوات الكأس ستنقل المباريات بصفتها الناقل الرسمي، إلى جانب قنوات دبي والشارقة وأبوظبي الرياضية، باستخدام أكثر من 20 كاميرا لتغطية كل حدث.