«أرلان» و«ديفد أوف إيثنس» يتألقان في السباقات التحضيرية لبطولتي جبل علي

تألق الجوادان «أرلان» لمالكه ميركهات بلغينوف، و«ديفد أوف إيثنس» بشعار فريق «وذنان للسباقات»، بعدما حققا الفوز في السباقات التحضيرية لبطولتي «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للميل»، اللتين أقيمتا اليوم السبت ضمن الشوطين الخامس والسادس الرئيسيين، في إطار أمسية الحفل السابع للموسم الجديد على مضمار جبل علي.

وحملت الأمسية اسم «يوم الفن»، وتضمنت سبعة أشواط، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة، وبإجمالي جوائز مالية بلغت 600 ألف درهم، تنافس عليها 87 جوادًا من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وشهد الشوط الخامس، «جائزة منحنى تبوك – السباق التحضيري لبطولة جبل علي ستيكس»، والمخصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1950 مترًا رمليًا وبإجمالي جوائز مالية، مشاركة ثمانية من أبرز الجياد، قبل أن ينجح الجواد «أرلان»، بإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوبس، في انتزاع الفوز بعدما قطع خط النهاية في زمن قدره دقيقة و58 ثانية و61 جزءًا من الثانية، متقدمًا بفارق 0.21 طول عن الجواد «اليوسف ترفور» المملوك لـ«هوبس ريسينغ»، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

وتواصلت الإثارة في الشوط السادس، السباق التحضيري لبطولة «جبل علي للميل»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (حسب العمر والنتائج)، والذي شهد مشاركة 13 خيلاً تنافست على جوائز مالية بلغت 120 ألف درهم. ونجح خلاله المهر «ديفد أوف إيثنس»، بإشراف المدرب حمد الجهني وقيادة الفارس باتريك دوبس، في تحقيق الفوز بعدما قطع مسافة السباق بزمن قدره دقيقة و36 ثانية و66 جزءًا من الثانية، متفوقًا بفارق 2.62 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس راي داوسون.