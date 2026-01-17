مبادرة مميزة لـ «طيران الإمارات» في مباراة الوصل والجزيرة

أقامت شركة طيران الإمارات، الشريك الوطني والرائدة العالمية في صناعة النقل الجوي، مبادرة مميزة خلال مباراة الوصل والجزيرة ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في فعالية عكست حضورها المتجدد ودعمها المستمر لكرة القدم الإماراتية، ودورها الحيوي كشريك رئيسي لرابطة المحترفين الإماراتية.

وجاءت المبادرة لتعزيز مسار الشراكة الممتدة بين طيران الإمارات ورابطة المحترفين، والتي أثمرت خلال السنوات الماضية في رفع مستوى الفعاليات التسويقية المصاحبة للمسابقات، وإثراء تجربة الجماهير، إلى جانب مساهماتها الواسعة في خدمة المجتمع الرياضي بمختلف فئاته.

وشهد استاد زعبيل أجواءً خاصة قبل انطلاق المباراة، بعدما شاركت مضيفات طيران الإمارات في الاصطفاف الرسمي للفريقين أثناء دخول اللاعبين إلى أرضية الميدان، في مشهد عكس صورة راقية عن الناقل الوطني الأكثر تميزاً على مستوى العالم. ورافقت مضيفتان لاعبي الفريقين خلال لحظات ما قبل صافرة البداية، وظهرتا في الصور التذكارية الرسمية للمواجهة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما قامت مضيفات طيران الإمارات بتوزيع قبعات الطيران الشهيرة على جماهير الوصل والجزيرة في المدرجات، في مبادرة هدفت إلى تعزيز الربط بين الهوية الوطنية وتجربة حضور المباريات، وإضافة أجواء احتفالية زادت من حماس اللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً مميزاً.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة مبادرات مبتكرة تقدمها طيران الإمارات لدعم الرياضة الإماراتية وتعزيز مكانتها، تأكيداً على دورها كشريك استراتيجي في تطوير كرة القدم المحلية وتقديم تجارب فريدة لجماهير اللعبة.