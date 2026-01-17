العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: مباراة النصر الأخيرة لي مع خورفكان

أعلن مدرب خورفكان، حسن العبدولي، أن مواجهة فريقه أمام النصر التي أقيمت اليوم ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، كانت آخر مباراة له مع الفريق. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جلست وتفاهمت مع إدارة النادي، وسأغادر الفريق بعد يومين لحين إجراء المخالصة، وأتمنى التوفيق للفريق واللاعبين مع المدرب الجديد».

وأضاف: «كانت تجربة مهمة بالنسبة لي، وأتمنى أن يواصل الفريق مسيرته بنجاح في المراحل المقبلة من الدوري».