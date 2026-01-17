قمة الإثارة.. الوصل يقهر الجزيرة في الوقت القاتل

حقق الوصل فوزًا مثيرًا على حساب الجزيرة بهدف دون رد، سجله ريناتو جونيور في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل الضائع، ليحافظ الفريق على فرصه في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين ويصعد مؤقتًا إلى المركز الثالث.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية المبكرة للجزيرة الذي كاد أن يفتتح التسجيل عبر محمد ربيع، لكن الحارس محمد علي تصدى ببراعة للكرة. كما أبعد محمد علي تسديدة قوية من نبيل فقير وحولها إلى ركلة ركنية.

مع مرور الوقت، بدأ الوصل في تهديد مرمى الجزيرة، وكان أبرزها محاولة علي صالح وفرصة خيمينيز بالرأس التي علت العارضة بقليل.

في الشوط الثاني، اعتمد الجزيرة على الدفاع والهجمات المرتدة، وكاد برونو دي أوليفيرا أن يفتتح التسجيل، إلا أن الحارس أبعد الكرة ببراعة. ومع تراجع الأداء الهجومي من الفريقين، جاء هدف الفوز للوصل عبر ريناتو جونيور الذي حول عرضية بالاسيوس بالرأس إلى الشباك، ليقتنص النقاط الثلاث.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الوصل إلى 25 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، بينما بقي الجزيرة خامسًا برصيد 12 نقطة.