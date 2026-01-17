شامبيه ينقذ النصر ويُبقي التعادل السلبي مع خورفكان

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة خورفكان والنصر ضمن المرحلة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث كان حارس النصر أحمد شامبيه النجم الأبرز، بعد تصديه لعدة فرص محققة وحافظ على نظافة شباكه أمام ضغط هجومي مستمر من خورفكان.

سيطر خورفكان على مجريات الشوط الأول، وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل، أبرزها تسديدة لورينسي التي تصدى لها شامبيه ببراعة، لترتد الكرة أمام طارق تيسودالي دون ترجمتها لهدف.

وبرز شامبيه مجددًا حين تصدى لانفراد تام من بافلوف، محرمًا خورفكان من هدف محقق.

وفي الشوط الثاني، واصل خورفكان ضغطه الهجومي وكاد أن يفتتح التسجيل عبر فرصتين متشابهتين لطاريق تيسودالي، لكن تألق شامبيه كان الحائل دون ذلك، ليظل التعادل السلبي سيد الموقف حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، حافظ خورفكان على المركز العاشر برصيد 12 نقطة، بينما ظل النصر في المركز السادس برصيد 19 نقطة.