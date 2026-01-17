«هود تو كوست دبي» 2026 يسجّل إنجازاً تاريخياً في محمية المرموم الصحراوية

اختُتم بنجاح الحدث الافتتاحي لسباق هود تو كوست دبي في محمية المرموم الصحراوية، ليشكّل بذلك أول نسخة تُنظَّم في منطقة الشرق الأوسط من سباق التتابع الجماعي الطويل ذي الصيت العالمي. وقد شارك في هذا الحدث الرياضي البارز أكثر من 800 عدّاء وعدّاءة يمثلون ما يزيد على 35 جنسية، خاضوا تحدّي تتابع لمسافة 100 كيلومتر، في تجربة رياضية استثنائية جمعت بين القدرة على التحمّل، وروح الفريق، والإنجاز المشترك، ضمن إحدى أبرز الوجهات الطبيعية في إمارة دبي.

أُقيم السباق برعاية إكس دبي بصفتها الراعي الرئيسي، وبدعم استراتيجي من بطولة السلم للدراجات الهوائية، حيث حظي هود تو كوست دبي بترحيب واسع من مجتمع العدّائين على المستويين المحلي والدولي. وقد عكست النسخة الأولى من الحدث تنامي اهتمام دبي باستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الخارجية الكبرى التي تعزّز أنماط الحياة الصحية، وتحتفي بالطبيعة، وتدعم روح المشاركة المجتمعية.

وبمساندة الشركاء الماسيين، ومن بينهم جيلي و زيكر و لينك آند كو، وبالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، نُفِّذ هود تو كوست دبي 2026 وفق أعلى المعايير التشغيلية ومتطلبات السلامة، ليؤسس معيارًا جديدًا لسباقات التتابع الخاصة برياضات التحمّل في المنطقة. كما جاء الحدث متوافقًا مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد لإمارة دبي الهادفة إلى تعزيز رفاه المجتمع، ودعم الرياضات الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للسياحة الرياضية.

أُقيم السباق بالكامل داخل محمية المرموم الصحراوية، ليقدّم للمشاركين تجربة فريدة وغامرة في قلب طبيعة صحراوية محمية. وقد ساهم الفريق المنظّم لبطولة السلم للدراجات الهوائية في اختيار موقع السباق ومساره، الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر، إضافةً إلى تخطيطه بعناية استنادًا إلى خبرته المتراكمة في تنظيم سباقات بطولة السلام على مدى ما يقارب عشر سنوات من النجاح والتميّز.

وجسّد المسار المُصمَّم خصيصًا لهذا الحدث التنوع الطبيعي الغني للمحمية، حيث قاد العدّائين عبر الكثبان الرملية، وبحيرات طيور الفلامنغو، والواحات، ومسارات الدراجات في منطقة القدرة، وممرات الحفاظ البيئي، مع إتاحة فرص مشاهدة الغزلان والمها العربي والطيور المهاجرة على طول الطريق. كما مرّت أجزاء من المسار عبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في تجربة فريدة تمزج بين الطبيعة والاستدامة والابتكار، بما يعكس روح دبي المتميزة.

وقد أتاح تصميم المسار، بدعم من بطولة السلم للدراجات الهوائية، للعدّائين من مختلف أنحاء العالم فرصة استكشاف الجمال الطبيعي الأصيل لمحمية المرموم، في تجربة استثنائية لا مثيل لها بين جميع نسخ سباق هود تو كوست حول العالم.

وقد أحرز فريق لتس جت سترونقر تو جذر المركز الأول بزمن قدره 06:30:47، مستحقًا بذلك مشاركة كاملة في سباق هود تو كوست الصين 2026، تشمل تذاكر السفر والإقامة. فيما حلّ فريق أكتيف فيتنس كوميونيتي في المركز الثاني بزمن 07:04:30، تلاه فريق ترايل رَنَرز دبي في المركز الثالث بزمن 07:11:17، في صورة تعكس الطابع التنافسي للفعالية مع حفاظها على روح الشمول والانفتاح.