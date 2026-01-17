العين والوحدة.. مفتاح الدوري في باب «كلاسيكو أبوظبي»

تبلغ المنافسة ذروتها في دوري أدنوك للمحترفين، حين يلتقي العين وضيفه الوحدة الساعة 19:45 من مساء اليوم في «كلاسيكو أبوظبي» الـ33، ضمن الجولة الـ13.

وتُعد المباراة مفتاحاً مهماً لتحديد ملامح صراع القمة، بالنظر إلى دخول الطرفين بطموح الفوز فقط، إلى جانب وجود شباب الأهلي في المركز الثاني، ما يزيد سخونة المشهد.

ويتصدر العين الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف شباب الأهلي، وخمس نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

ورغم فارق النقاط بين الفريقين، إلا أن النسق الفني متقارب منذ بداية الموسم، إذ سجل العين بقيادة نجمه التوغولي لابا كودجو 25 هدفاً، مقابل 20 للوحدة بقيادة مهاجمه السوري عمر خريبين، فيما استقبل الطرفان العدد ذاته من الأهداف (8)، وخرجا في ست مباريات بشباك نظيفة، وسدد «الزعيم» 64 كرة على المرمى بدقة 47.6%، مقابل 61 تسديدة للوحدة بدقة 47.29%، في الوقت الذي تشتد فيه حالة التنافس بين طرفي المباراة، ويبدو ذلك واضحاً في الإقبال المبكر على شراء التذاكر.

وقال مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، إن فريقه سيخوض المواجهة أمام منافس قوي، يمتلك عناصر مميزة، مؤكداً أن الأداء الجيد يبقى مهماً، وأن الأهم دائماً هو تحقيق الفوز، مشيراً إلى أنهم استثمروا الفترة الماضية بالشكل الأمثل من أجل التحضير للمواجهة، وأن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، إلى جانب تقديم أداء يعكس شخصية الفريق.

وفي المقابل، قال مدرب الوحدة المؤقت، البرتغالي ديماس تكسيرا: «جاهزون للمباراة الكبيرة بغض النظر عن ترتيب الفريقين، وسندخل اللقاء من أجل الفوز فقط لتقليص الفارق مع المتصدر، لا نعاني أي ضغوط، وسنلعب بثقة وتركيز عالٍ».

ويغيب عن الوحدة قلب الدفاع لوكاس بيمنتا بداعي تراكم الإنذارات، بعد حصوله على البطاقة الصفراء في لقاء الشارقة، وهو ما سيكون له تأثير واضح على الترسانة الدفاعية لـ«العنابي»، خصوصاً أن اللاعب يعد أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ويمنح الخط الخلفي صلابة حين يشارك، كما أن لديه أدواراً هجومية برأسياته القوية والمتقنة في الكرات الثابتة.

وعلى صعيد التاريخ، التقى الفريقان في 32 مواجهة سابقة بالدوري، كان التفوق فيها لصالح العين بـ16 انتصاراً مقابل 10 للوحدة، فيما انتهت ست مباريات بالتعادل، وسجل «البنفسجي» 48 هدفاً مقابل 30 لـ«أصحاب السعادة».

الوصـل - الجـزيـرة

يستضيف الوصل نظيره الجزيرة عند الساعة 17:05 على استاد زعبيل في لقاء مثير، يأمل خلاله الطرفان التمسك بحظوظهما في المنافسة، خصوصاً أن الخسارة ستُضعف موقفهما، بينما لا يخدم التعادل أيّاً منهما في ظل اتساع الفارق مع فرق الصدارة، ويحتل الوصل المركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن العين، بينما يأتي الجزيرة خامساً بـ21 نقطة.

وستكون المواجهة واعدة بالأهداف، إذ سجل الفريقان 116 هدفاً في المباريات الـ32 التي جمعتهما تاريخياً، في أحد أعلى المعدلات التهديفية بين فريقين في الدوري، ويمتلك الجزيرة أفضلية تاريخية بـ18 انتصاراً و66 هدفاً، مقابل سبعة انتصارات للوصل و50 هدفاً، علماً بأن التعادل السلبي حضر في سبع مناسبات.

خورفكان - النصر

يحل النصر ضيفاً على خورفكان في التوقيت ذاته على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة يدخلها «العميد» بحثاً عن استعادة توازنه، فيما يسعى أصحاب الأرض إلى التعويض بعد الخسارة المفاجئة أمام دبا في الجولة الماضية.

ويمتلك النصر 18 نقطة في المركز السادس، ويدرك صعوبة مهمته في ملعب لم يحقق فيه سوى فوز واحد في آخر ست زيارات (تعادل في مباراتين وخسر ثلاثاً)، أما خورفكان فيأتي عاشراً بـ11 نقطة، ويأمل وضع حد لسلسلة النتائج السلبية على ملعبه، بعدما فاز مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات (تعادل في أربع وخسر مثلها).