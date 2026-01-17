نادي الإمارات يتعاقد مع المدرب الكرواتي كرونسلاف

تعاقد نادي الإمارات مع المدرب الكرواتي كرونسلاف رندويليتش، لقيادة الفريق الأول لـ«الصقور» في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب بدر طبيب، الذي تمت إقالته مؤخراً. وجرى توقيع العقد بحضور المدير التنفيذي للنادي أيمن هارون، ومشرف الفريق الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل. وسبق للمدرب كرونسلاف رندويليتش أن حقق مع نادي زرينيسكي موستار لقب الدوري البوسني الممتاز في موسم 2022-2023، إضافة إلى كأس البوسنة والهرسك في الموسم نفسه، كما قاد الفريق للتأهل إلى مرحلة المجموعات في البطولات الأوروبية عبر دوري المؤتمر الأوروبي. يذكر أن فريق الإمارات يحتل حالياً المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى برصيد 17 نقطة.