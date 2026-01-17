«بطل الشتاء 2026» يفض الشراكة التاريخية بين «الزعيم» و«فرسان دبي»

تحسم الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تنطلق اليوم وتستمر على مدار ثلاثة أيام، لقب «بطل الشتاء» الشرفي، وهو لقب يمنح عادة مؤشرات أولية حول هوية بطل المسابقة، ويأتي هذا الموسم ليفض الشراكة التاريخية بين العين وشباب الأهلي في عدد مرات الفوز به، بخمسة ألقاب لكل فريق.

ويتصدر العين جدول الترتيب حالياً برصيد 30 نقطة، ويخوض مساء اليوم مواجهة قوية أمام ضيفه الوحدة، إذ سيكون الفوز كفيلاً بتتويجه رسمياً باللقب الشرفي.

وفي المقابل، يحتل «فرسان دبي» المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويأمل أن ينجح الوحدة في تعطيل «الزعيم» ليخوض بعدها مواجهته أمام دبا بعد غدٍ لحسم اللقب الشرفي. وتزداد سخونة النسخة الحالية بفعل المنافسة القوية بين الفريقين، خصوصاً أن جماهير الطرفين لاتزال تتذكر سيناريو موسم 2015-2016، حينما حسم العين لقب بطل الشتاء، لكن شباب الأهلي قال كلمته في نهاية الموسم وتُوج باللقب، بعد أن جمع 66 نقطة، تاركاً الوصافة لـ«الزعيم» بـ57 نقطة.

يذكر أن العين حافظ على الصدارة منذ الجولة الرابعة، واستمر متربعاً على القمة، بينما لم يصعد شباب الأهلي إليها مطلقاً هذا الموسم، إذ تسببت خسارته أمام العين في المواجهة المباشرة إلى جانب المباريات المؤجّلة في بقائه بعيداً عن الصدارة، قبل أن ينجح أخيراً في الوصول إلى الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط عن العين.