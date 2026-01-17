كابرال: اللعب إلى جانب «ميمي» أثبت نجاحه في دبا

وصف مهاجم فريق دبا، البرازيلي سايمون كابرال، الثنائي الذي يشكله مع زميله العراقي مهند علي (ميمي) خلال المباريات الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، بأنه أثبت نجاحه في صناعة هجمات خطرة على مرمى الفرق المنافسة، وأسهم في تحقيق انتصارات مميزة، خصوصاً في آخر مباراتين فاز بهما «النواخذة» على البطائح وخورفكان بنتيجة (1-0) في كلتا المواجهتين، ما قاد الفريق لرفع رصيده إلى تسع نقاط والتقدم إلى المركز الـ12 للمرة الأولى في الموسم الحالي.

وسجل كابرال (28 عاماً) هدفين في الموسم الحالي، كما أسهم في صناعة عدد من الهجمات التي قادت إلى تسجيل الأهداف، وتبادل الهجمات الخطرة بصورة مميزة، خصوصاً منذ تعاقد إدارة النادي مع المدير الفني الروماني ماريوس، الذي تمكن من توظيفه بشكل فعال.

وقال سايمون لـ«الإمارات اليوم»: «نلعب بأسلوب جماعي، والكل يدعم أداء الفريق، وهي إحدى أهم المميزات، كما أنها من التوجيهات الفنية التي يركز عليها الجهاز الفني». وتابع: «التعاون المشترك مع مهند علي في خطي الوسط والهجوم واضح، لكنني أحرص أيضاً على دعم لاعبي الفريق عند الحاجة إلى الدفاع الجماعي، و(ميمي) لاعب دولي ويمثل منتخب بلاده، ومرشح للتأهل إلى كأس العالم المقبلة، ويتمتع بمواصفات فنية عالية، لذلك هناك تفاهم كبير بيننا».

وأعرب عن سعادته بتسجيله هدفين حاسمين منحا فريق دبا ست نقاط ثمينة، مؤكداً أن الفريق قادر على تحقيق طموحاته والبقاء في دوري المحترفين، في حال تمكن من حصد نقاط مهمة في الدور الثاني من البطولة، خصوصاً أمام فرق القسم الأول من الترتيب، باعتبارها نقاطاً صعبة المنال، إلى جانب ضرورة الفوز في المباريات التي تُقام على ملعب الفريق وأمام جماهيره.

وأوضح كابرال أنه يشعر بسعادة كبيرة في صفوف فريق دبا، ويطمح إلى تحقيق أفضل النتائج معه خلال المرحلة المقبلة.

ويتمتع كابرال بمهارات هجومية عالية، ويجيد الضغط على دفاعات المنافسين، كما يمتاز بالسرعة الكبيرة في تنفيذ الهجمات المرتدة.