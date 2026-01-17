فريق دبي لكرة السلة يتعاقد مع البرازيلي كابوكلو

أعلن فريق دبي لكرة السلة عن تعاقده مع لاعب الارتكاز البرازيلي برونو كابوكلو حتى نهاية الموسم الحالي، لتعزيز قوة الخط الأمامي بجانب مفيوندو كابينغيلي وكينان كامينياش. ويأتي انضمام كابوكلو بعد غيابه عن انطلاقة الموسم بسبب إصابة في الظهر، ليكون جاهزاً للعودة إلى المنافسات. ويمتلك اللاعب خبرة واسعة في الساحة الأوروبية، حيث شارك في «اليوروليغ» و«يوروكاب» مع أندية بارزة، وسبق أن توّج بلقب «يوروكاب» الموسم الماضي.

ويُعد كابوكلو أحدث تعزيزات الفريق ضمن استراتيجية دبي للارتقاء بمستوى الفريق قبل المشاركة الأولى في «اليوروليغ»، ومواجهة أقوى الفرق الأوروبية.