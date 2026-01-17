مورايس يطلب من اللجنة الفنية للشارقة أكثر من لاعب في الشتاء

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي عبيد الشامسي، أن الشارقة بات قريباً من الإعلان عن التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً حرص إدارة النادي على توفير جميع المتطلبات التي تدعم الفريق في هذه المرحلة.

وأشار الشامسي إلى أن اللجنة الفنية في النادي عقدت اجتماعاً مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس لتحديد احتياجاته ومتطلباته للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المدرب طلب دعم الفريق بأكثر من لاعب، من دون تحديد أسماء بعينها، مؤكداً في الوقت ذاته الثقة الكبيرة بقدرة الفريق على العودة سريعاً إلى مكانه الطبيعي في المقدمة. وأوضح أن إدارة النادي تعمل بكل جهد من أجل عودة الفريق بشكل أقوى وأفضل.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «توجد لجنة فنية في النادي تتكون من خمسة مدربين، وقد اجتمعت بالفعل مع مورايس للاتفاق على أسماء اللاعبين المطروحين، واتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معهم، وفقاً للاحتياجات التي حددها المدرب، وأتوقع أن تظهر الأسماء الجديدة قريباً مع الفريق».

وأضاف: «مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي قام بدوره بتجهيز مراكز اللاعبين بناء على طلب المدرب في هذا الخصوص، وبالتأكيد فإن شركة كرة القدم حريصة على توفير جميع الأدوات التي تساعد المدرب في أداء مهامه».

وأشار الشامسي إلى أن «النقاشات التي تمت بخصوص الأسماء المطروحة للتعاقد تهدف إلى التقليل من هامش الخطأ قدر الإمكان».

ويترقب جمهور الشارقة دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة، لاسيما أن الفريق مقبل على استحقاقات مهمة، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، إذ تنتظر الفريق مباراتان مهمتان في دور المجموعات، يومي التاسع والـ16 من نوفمبر المقبل، أمام الدحيل القطري وناساف الأوزبكي، على التوالي، ضمن الجولتين السابعة والثامنة.

وأكد عبيد الشامسي أن «الفريق يمر بمرحلة جديدة، خاصة عقب التعاقد مع مدرب جديد يحتاج إلى أدوات معينة تساعده على الوصول إلى الأهداف المطلوبة»، مشيراً إلى أن «الفريق بحاجة ماسة إلى وقفة الجماهير في هذا الوقت العصيب». وشدد على أهمية التكاتف بين الجميع حتى يعود الشارقة إلى مستواه المعهود.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على أن نتائج العمل الذي يقوم به النادي تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تنعكس بصورة أفضل على أداء الفريق.