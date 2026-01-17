95 خيلاً تنافس على ألقاب «الحفل السابع» بمضمار جبل علي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، اليوم، نحو مضمار جبل علي بانطلاق «الحفل السابع» في موسمه الجديد، المتضمن سبعة أشواطٍ، ترعاها مؤسسات وطنية بإجمالي جوائز تبلغ 600 ألف درهم، ينافس على ألقابها 95 من خيرة الجياد المحلية والدولية. ويستهل الحفل بالشوط الافتتاحي المخصص للخيول العربية الأصيلة لفئة «التكافؤ» من عمر أربع سنوات فما فوق، للمنافسة على «كأس بورشه» البالغ إجمالي جوائزه 50 ألف درهم.

ويتضمن الحفل بطولتين رئيستين تجريان في الشوطين الخامس والسادس (تحضيري جبل علي ستيكس) و(تحضيري جبل علي للميل) البالغ إجمالي جوائز كل منهما 120 ألف درهم، حيث يستقطب خامس الأشواط المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ 80-105» ثمانية من خير خيول مسافة 1950 متراً رملياً، تتنافس على جائزة (منحنى تبوك)، يبرز منها الجواد «الرائد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «فلاينغ هونورس» بإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وتبلغ الإثارة ذروتها في سادس الأشواط المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة المشروطة (حسب العمر والنتائج)، وينافس على لقبه 13 من خيرة جياد مسافة الميل (1600 متر رملي)، يتقدمها الجواد «صائد» وزميله في الإسطبل «ساداتي» المملوكان لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، ويواجهان منافسة قوية من المهر «ديفيد أوف أثينس» بشعار «وذنان للسباقات»، وإشراف المدرب حمد الجهاني.