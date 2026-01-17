ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات أمام جهانجيري في «فضية دبي» للبولو

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات، اليوم، في مواجهة قوية أمام فريق جهانجيري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، التي يحتضنها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في «دبي لاند»، وتستمر حتى 24 الشهر الجاري، بمشاركة خمسة فرق وبمعدل «هانديكاب 20 جول». وتُعد البطولة الأضخم على مستوى المنطقة، وتحظى بمتابعة واسعة من محبي اللعبة محلياً وعالمياً.

وتشهد الجولة إقامة مواجهتين، حيث تجمع المباراة الأولى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، وبمشاركة الأرجنتيني لوكاس مونتيفيردي (9 جول)، مع فريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري، ويضم جونزالو بيريز (9 جول).

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للفريقين، إذ يخوض فريق الإمارات مباراته الثالثة في البطولة، بعدما حقق فوزاً وتلقى خسارة، ويتبقى له لقاء رابع وأخير قبل حسم بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي، ما يجعل الفوز اليوم خطوة حاسمة في مشواره.

في المقابل، يدخل فريق جهانجيري اللقاء بحثاً عن التعويض، بعدما خسر مباراته الأولى أمام فريق ذئاب دبي، في مواجهة كان قريباً خلالها من تعديل النتيجة وفرض وقت إضافي، ويأمل في تقديم أداء أفضل بعد غياب التجانس في ظهوره الأول.

أمّا المباراة الثانية، التي تُقام عند الرابعة عصراً، فتجمع فريق الحبتور، الذي يُعد «الحصان الأسود» للبطولة، بقيادة محمد الحبتور، مع فريق بنجاش. ويعتمد فريق الحبتور على توليفة متجانسة من اللاعبين بفضل تقارب تصنيفاتهم، وكان قد استهل مشواره بفوز لافت على فريق الإمارات في الجولة الافتتاحية.

في المقابل، يسعى فريق بنجاش إلى العودة بقوة إلى دائرة المنافسة، بعدما خسر أمام الإمارات في مباراته الأخيرة، رغم فوزه في ظهوره الأول على ذئاب دبي. ويعوّل الفريق على الثنائي الهجومي ألفريدو كابيلا (8 جول) وتوماس لورينت (7 جول)، اللذين يُشكلان قوة ضاربة قادرة على قلب موازين اللقاء.

ومن المنتظر أن تسهم نتيجتا مباراتي اليوم في رسم ملامح الجولة المقبلة والحاسمة، وتحديد هوية الفرق الأقرب لحجز بطاقات التأهل إلى الدور قبل النهائي.