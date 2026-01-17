ساشا: الوحدة يواجه العين بعقلية «الانتصار الكامل»

أكد لاعب الوحدة، ساشا إيفكوفيتش، أن الفريق يدخل مواجهة اليوم أمام العين في دوري أدنوك للمحترفين بعقلية واضحة، تقوم على التركيز على الفوز فقط، مشيراً إلى أن الانتصار يفتح أبواب المنافسة مجدداً أمام «العنابي» في سباق صدارة جدول ترتيب الدوري.

وقال ساشا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الوحدة يسعى دائماً لتحقيق النقاط الثلاث من صافرة البداية، وإن التعادل أو أي نتيجة أخرى لا تمثل طموحات الفريق»، مشدداً على أن «كل مباراة تُلعب بعقلية الانتصار الكامل، وتطبيق أسلوب الوحدة المعروف بالانضباط والسيطرة على مجريات اللعب».

وأضاف ساشا أن تركيز الفريق منصب على الأداء الجماعي والتكتيكي، وأن اللاعبين مستعدون لمواجهة التحديات التي يفرضها منافس قوي مثل العين، مشيراً إلى أن «مباراة العين اختبار حقيقي لقدرة الفريق على المنافسة في سباق الدوري، وعقلية الوحدة تقوم على الفوز، ونضع كل جهودنا لتحقيق الانتصار في كل مباراة، وهذا هو شعارنا دائماً».

وشدد المدافع الدولي على أهمية المرحلة المقبلة، موضحاً أن «مباراة العين أمام منافس يتصدر جدول الترتيب حالياً، ما يجعل الفوز ضرورة للحفاظ على موقع الوحدة في المنافسة، وإذا أردنا البقاء قريبين من القمة فلا بديل عن الفوز، وندرك تماماً أن المهمة لن تكون سهلة، ولهذا السبب يجب أن نستعد بشكل مثالي، خطوة بخطوة، يوماً بيوم، مع التركيز الكامل على الأداء داخل الملعب».

وأشار ساشا إلى أن الوحدة لايزال ضمن دائرة المنافسة على اللقب رغم فقدان بعض النقاط، مؤكداً أن كل مباراة متبقية تحمل أهمية قصوى، وقال: «لا شيء محسوم حتى الآن، ومازالت هناك مباريات كثيرة، وكل شيء وارد، ومن الآن فصاعداً كل مباراة تُعد نهائية بالنسبة لنا».

وتابع: «الهدف ثابت وواضح في كل مواجهة، سواء كنا نلعب أمام العين أو الشارقة أو أي فريق آخر، وهو الفوز فقط، فنحن لا ننظر إلى أسماء المنافسين، بل نركز على تقديم أفضل ما لدينا في كل لقاء».

وفي ما يخص مباراة الوحدة الأخيرة أمام الشارقة، التي انتهت بالتعادل 1-1، أكد إيفكوفيتش أن النتيجة لم تُرضِ الفريق، مشدداً على صعوبة المواجهة وارتفاع مستوى المنافس، وقال: «صحيح أن المباراة انتهت بالتعادل، لكننا لم ندخلها من أجل نقطة واحدة. كنا نريد الفوز من الدقيقة الأولى، وهذا هو تفكيرنا دائماً. المباراة كانت مليئة بالتحديات البدنية والفنية، والشارقة قدم أداءً قوياً ومنظماً، ما جعل اللقاء صعباً ومليئاً بالالتحامات الثنائية والجهد المستمر طوال التسعين دقيقة».

وأوضح: «حاولنا فرض أسلوبنا في فترات مختلفة من المباراة، لكن بعض التفاصيل الصغيرة حالت دون حسم اللقاء لصالحنا، وهذه التفاصيل هي التي تصنع الفارق أحياناً».

ونفى اللاعب أن يكون لأي جانب عاطفي أو تاريخي تأثير على أداء الفريق بسبب مواجهة مدرب الفريق السابق، خوسيه مورايس، مؤكداً أن تركيز الوحدة كان منصباً على الأداء وتحقيق الفوز فقط، وقال: «لم يكن هناك أي شعور إضافي أو عاطفة خاصة. لم نفكر في هوية المدرب المنافس أو في أي أمور شخصية. تركيزنا كان على المباراة فقط وكيفية الفوز بها». وشدد على أن احترام الفريق لجميع المنافسين لا يتعارض مع التركيز على الهدف الأوحد داخل الملعب، وهو النقاط الثلاث، قائلاً: «نحترم الجميع، لكن عندما تبدأ المباراة لا يكون هناك سوى هدف واحد هو الفوز، بعيداً عن القصص الجانبية أو العلاقات السابقة».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على عزيمة الوحدة وإصرار لاعبيه على الاستمرار في المنافسة حتى آخر جولة من الدوري، وقال: «سنواصل القتال حتى النهاية، وسنحاول الفوز في كل مباراة، لأن هذا ما يتطلبه شعار الوحدة وتاريخ النادي. نعرف أن الطريق صعب، لكننا نثق بأنفسنا وبقدرتنا على الاستمرار في المنافسة حتى الجولة الأخيرة من الدوري».

