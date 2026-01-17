غوران: الغيابات والإصابات أثّرت في استقرار «البرتقالي»

كشف مدرب عجمان، الصربي غوران، أن الغيابات والإصابات أثّرت في استقرار الفريق بدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد خسارة «البرتقالي» أمام شباب الأهلي 1-3 في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، على استاد راشد في دبي، مشيراً إلى أن الإيقاع العالي للمباراة وصعوبة مواجهة فريق يضم أسماء قوية، كانا من أبرز تحديات اللقاء.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت قوية جداً، واللعب أمام فريق يمتلك هذا العدد من اللاعبين المميزين دائماً ما يكون صعباً، حاولنا أن نكون منظمين دفاعياً، وفي بعض الفترات نجحنا في الضغط واستعادة الكرة، وسجلنا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول، لكن لا يمكنني أن أكون راضياً عن النتيجة رغم سعادتي بمستوى اللاعبين».

وأضاف: «في الشوط الأول كانت لدينا فرص للوصول للمرمى، لكن في الشوط الثاني احتاج الفريق لإنهاء الهجمات بشكل أفضل، والتحكم بصورة أكبر في الكرة. الإيقاع كان مرتفعاً، وكنّا بحاجة لقرارات أفضل في الثلث الأخير من الملعب».

وعن تراجع نتائج عجمان وتذبذب مستواه هذا الموسم، أوضح المدرب الصربي: «نعم، نتائج الفريق متفاوتة، والسبب أننا مررنا بفترة صعبة بسبب الإصابات، خصوصاً في الخط الدفاعي، خسرنا مباريات بسبب لعب الفريق ناقصاً، وهذا أثّر كثيراً في الاستقرار. الأداء عموماً ليس سيئاً، لكن المشكلة الأساسية كانت في اللمسة الأخيرة والتسجيل».

وفيما يخص احتمالية إجراء تغييرات في سوق الانتقالات، قال غوران: «الحديث عن صفقات جديدة سابق لأوانه.. تركيزنا الآن بالكامل على المباراة المقبلة أمام دبا، وهي مباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا. سنجري تقييماً وتحليلاً شاملاً للفريق، وبعدها سيتم اتخاذ القرار المناسب».

واختتم غوران: «علينا الاستفادة من هذه المباراة والتعلم منها، والعمل على تحسين الجانب الهجومي في المباريات المقبلة».

