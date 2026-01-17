بالرقاد: دبي قدمت نسخة استثنائية في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب

أكد رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025» رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، أن دبي قدمت نسخة استثنائية خلال استضافتها لدورة الألعاب، التي أُقيمت في ديسمبر الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة. جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها اللجنة المنظمة العليا، أول من أمس، في نادي دبي لأصحاب الهمم، مستضيف الحدث، والتي تم خلالها تكريم شركاء النجاح في دورة حققت أرقاماً قياسية على المستويين القاري والعالمي.

وقال بالرقاد في كلمته خلال الحفل: «الإرادة وروح الفريق الواحد مثّلتا عاملاً مهماً في تقديم دورة مميزة، رغم قصر فترة الإعداد التي لم تتجاوز ثمانية أشهر، وستبقى هذه الدورة أيقونة على صعيد الدورات الآسيوية للشباب».

وأوضح: «الدورة مصدر فخر واعتزاز بقدراتنا وإمكاناتنا، وبفرق العمل التي عملت ليلاً ونهاراً بكل إخلاص، لتقديم نموذج يُحتذى به على المستويين القاري والعالمي، في نسخة حققت 25 رقماً قياسياً، ما كان له مردود إيجابي في الوصول إلى آفاق النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة».

ووجّه بالرقاد الشكر إلى الدوائر الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والرعاة، والمتطوعين، وفرق العمل المختلفة، الذين كان لهم الأثر البالغ في النجاحات التي حققتها «دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب – دبي 2025».

من جهته، وجه رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد العصيمي، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه لهذا الحدث القاري المهم، وحرص سموه على متابعة جميع التفاصيل، بعدما أسهمت استضافة دبي في إنقاذ الحدث من الإلغاء، في صورة أكدت أنه لا مكان للمستحيل في قاموس الإمارات. وقال العصيمي: «تركت دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب في دبي أثراً كبيراً على المستوى القاري، ليس فقط من حيث الميداليات والأرقام القياسية التي تحققت، بل أيضاً من خلال الأثر المجتمعي، إذ تؤكد الحركة البارالمبية إثبات القدرات، وأن دبي مدينة الفرص».

واختتم: «ستبقى ألعاب دبي خالدة في ذاكرة الرياضة البارالمبية، بما حققته من نجاحات على مختلف الأصعدة».