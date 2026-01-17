سعيد جمعة: لاعبو البطائح تعاهدوا على إبعاد الفريق عن دائرة الخطر

أكد لاعب البطائح سعيد جمعة، أن الانتصار الكبير الذي حققه الفريق على الشارقة بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، يمثل ضربة البداية لتصحيح مسار الفريق والعمل على إبعاده عن دائرة الخطر، والتواجد في المنطقة الدافئة.

وأشار إلى أن البطائح صعد من المركز الأخير إلى الـ13 في ترتيب فرق الدوري برصيد تسع نقاط، مؤكداً أن الفوز على الشارقة منح لاعبي الفريق دفعة وحافزاً معنويا كبيراً للاستمرار بالصورة نفسها خلال المباريات المقبلة في الدوري.

وقال سعيد جمعة لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن الكواليس التي سبقت التحضيرات لمباراة الشارقة: «عقب مباراة الفريق أمام شباب الأهلي الأخيرة ضمن الجولة الـ12، التي خسرها الفريق بأربعة أهداف نظيفة، تعاهد اللاعبون على ضرورة تغيير صورة البطائح، وكانت البداية من خلال التمارين التي سبقت مواجهة الشارقة، حيث قدم اللاعبون كل ما لديهم، وانعكس ذلك بصورة إيجابية خلال المباراة».

وأضاف أن الفوز على الشارقة جاء بمثابة مكافأة على الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون خلال التحضيرات التي سبقت اللقاء.

وتابع سعيد جمعة: «الانتصار على فريق كبير وقوي مثل الشارقة، وعلى ملعبه، يمثل نقطة تحول كبيرة بالنسبة للاعبي البطائح، ويمنحهم ثقة كبيرة في أنفسهم من أجل تقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة، والصعود إلى مراكز أفضل في ترتيب الدوري، كما كشف هذا الفوز أن الفريق يملك القدرة على تغيير الصورة من خلال بذل المزيد من الجهد، والعمل على حصد أكبر عدد ممكن من النقاط لبلوغ المنطقة الدافئة والابتعاد عن دائرة الخطر».

وتنتظر البطائح مواجهة مهمة، غداً، خارج ملعبه أمام بني ياس، ضمن الجولة الـ13 لدوري أدنوك للمحترفين.

وخاض البطائح حتى الآن 12 مباراة، فاز في ثلاث مباريات فقط، وخسر تسعاً، ولم يتعادل حتى الآن، وسجل الفريق 21 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 12 هدفاً.

واختتم سعيد جمعة حديثه بالتأكيد على أن الفوز على الشارقة في ملعبه يمثل نقطة تحول كبيرة للاعبي البطائح، ويمنحهم ثقة كبيرة لتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة، والسعي للصعود إلى مراكز متقدمة في جدول ترتيب فرق الدوري.