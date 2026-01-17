مباريات اليـوم
دوري أدنوك للمحترفين
العين - الوحدة 19:45
الوصل - الجزيرة 17:05
خورفكان - النصر 17:05
الدوري الإسباني
ريال مدريد - ليفانتي 17:00
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد - مان سيتي 16:30
تشيلسي - برينتفورد 19:00
ليفربول - بيرنلي 19:00
نوتنغهام - أرسنال 21:30
كأس إفريقيا
مصر - نيجيريا 20:00
الدوري الإيطالي
أودينيزي - إنتر 18:00
نابولي - ساسولو 21:00
كالياري - يوفنتوس 23:45
الدوري الألماني
لايبزيغ - بايرن ميونيخ 21:30
