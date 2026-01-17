مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

دوري أدنوك للمحترفين

العين - الوحدة 19:45

الوصل - الجزيرة 17:05

خورفكان - النصر 17:05

الدوري الإسباني

ريال مدريد - ليفانتي 17:00

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد - مان سيتي 16:30

تشيلسي - برينتفورد 19:00

ليفربول - بيرنلي 19:00

نوتنغهام - أرسنال 21:30

كأس إفريقيا

مصر - نيجيريا 20:00

الدوري الإيطالي

أودينيزي - إنتر 18:00

نابولي - ساسولو 21:00

كالياري - يوفنتوس 23:45

الدوري الألماني

لايبزيغ - بايرن ميونيخ 21:30

تويتر