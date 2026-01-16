المنتخب الأولمبي يخسر أمام فيتنام 2-3 بعد التمديد.. ويودع كأس آسيا

ودّع المنتخب الأولمبي نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، إثر خسارته أمام منتخب فيتنام 2-3، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الدور ربع النهائي.

وجاء هدف الفوز القاتل لمنتخب فيتنام في الشوط الإضافي الأول، بعد تمديد المباراة إلى الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ورغم الخسارة، إلا أن المنتخب الأولمبي قدم مباراة كبيرة اتسمت بالجدية والروح القتالية العالية، وظهر ندًا قويًا لمنتخب فيتنام.

وتقدم المنتخب الفيتنامي بهدف السبق في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب نغوين لي فات، قبل أن يعدل النتيجة للمنتخب الأولمبي اللاعب جونيور نيداي في الدقيقة 42.

وتمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عبر تسديدة رأسية للاعب نغوين دينه باك في الدقيقة 62، لكن «الأبيض» الأولمبي نجح مجددًا في تعديل النتيجة عن طريق اللاعب منصور سعيد في الدقيقة 68، من تسديدة رأسية قوية سكنت الشباك.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب فام مينه بوك في الدقيقة 101.