باولو سوزا: ثقافة الفوز مستمرة.. وهدف شباب الأهلي التتويج بالدوري

قال مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، إن فريقه واصل تقديم كرة قدم قوية بعد فوزه على عجمان 3-1، أمس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد راشد في دبي، مؤكداً أن ثقافة الفوز في النادي مستمرة والهدف التتويج بلقب الدوري.

وأضاف سوزا لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا شوطاً أول مميزاً للغاية، لعبنا كرة رائعة وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، وما تدربنا عليه نجحنا في تطبيقه داخل الملعب، واستمرار الانتصارات يعكس شخصية الفريق وثقافة الفوز التي نعمل على ترسيخها».

وتابع: «سعيد وفخور بما يقدمه اللاعبون، المباراة كانت قوية أمام فريق عجمان الذي يملك عناصر جيدة ويقدم كرة قدم تنافسية، وكان نداً حقيقياً، لكن لاعبينا تعاملوا مع اللقاء بالشكل الصحيح وخلقوا العديد من الفرص».

وأوضح مدرب شباب الأهلي: «منذ توليت تدريب الفريق، هناك هدف واحد فقط وهو التتويج بالبطولات. نعمل على التحكم في مجريات المباريات، الحفاظ على الاستمرارية، وخلق الفرص لتسجيل الأهداف، مع تطوير الأداء بشكل مستمر».

وأشار سوزا إلى أن الخسارة الوحيدة هذا الموسم جاءت أمام العين، مؤكداً: «تلك المباراة لم نكن نستحق خسارتها، كنا الأفضل، لكن في كرة القدم التفاصيل تصنع الفارق. هدفنا الدائم هو الفوز في كل مباراة والمنافسة بقوة على صدارة الدوري».

واختتم: «الاقتراب من الصدارة أمر طبيعي لفريق يلعب دائماً من أجل الفوز. أنا فخور بجميع العاملين في النادي واللاعبين على ما يقدمونه، وهدفنا سيبقى دائماً تحقيق البطولات».

وبفوزه على عجمان رفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، ليصبح على بُعد نقطة واحدة فقط من العين «المتصدر»، قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول للدوري، فيما تجمّد رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع، مستقبلاً خسارته الثالثة على التوالي.

وشهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً لشباب الأهلي، حيث افتتح ماتيوس سيلفا التسجيل في الدقيقة 23 بعد مراوغة مميزة وتسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يضيف بالا الهدف الثاني في الدقيقة 30 إثر متابعة ناجحة لكرة عرضية حولها داخل المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن عجمان من تقليص الفارق عن طريق وليد أزارو بتسديدة غيّرت اتجاهها داخل الشباك، لينتهي الشوط بتقدم شباب الأهلي 2-1.

وفي الشوط الثاني واصل شباب الأهلي أفضليته، ونجح سلطان عادل في تسجيل الهدف الثالث بعدما ارتدت الكرة من حارس مرمى عجمان لتتهيأ أمامه، مسدداً إياها في الشباك، لتصبح النتيجة 3-1. ورغم محاولات الفريقين بعد ذلك، لم تتغير النتيجة حتى صافرة النهاية.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي في الجولة المقبلة مع دبا على استاد راشد، بينما يواجه العين ضيفه الوحدة صاحب المركز الثالث، في مواجهة مرتقبة قد تحسم ملامح الصدارة مع ختام الدور الأول.