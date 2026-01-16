نصف مليار طلب على تذاكر كأس العالم 2026

وصل عدد الطلبات للحصول على تذاكر مونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلى نصف مليار، مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأفاد الاتحاد الدولي بأنه «خلال 33 يوماً فقط، تم تسجيل طلبات من مشجعين يعيشون في دول وأقاليم جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة (فيفا)»، كاشفاً أنه «وردت مُعظم الطلبات من الدول المستضيفة الثلاث، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، متبوعة بكل من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا».