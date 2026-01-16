سبيت خاطر: 70% نسبة فوز العين على الوحدة

أكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن مواجهة «الكلاسيكو» بين الوحدة والعين، غداً، في الساعة 19:45، تتجاوز كونها مباراة عادية في دوري أدنوك للمحترفين، معتبراً أنها اختبار حقيقي لاستقرار الفريقين وقدرتهما على الاستمرار في المنافسة وسط ضغط البطولات وتعدد الاستحقاقات، مشيراً إلى أن حظوظ العين في الفوز أعلى من حيث الترشيحات بنسبة 70% مقابل 30% للوحدة.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن المباراة تُعد قمة كبيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، موضحاً: «المباراة تأتي في توقيت حساس جداً للفريقين، الوحدة يعيش حالة توهج واضحة في البطولة الآسيوية، والعين في المقابل يقدم مستويات قوية في الدوري، لذلك الحديث هنا ليس فقط عن مباراة، بل عن مرحلة كاملة من الموسم».

وأضاف: «عندما ننظر للوحدة، نجد أن المشاركة الآسيوية تفرض ضغوطاً كبيرة على اللاعبين، من كثافة مباريات، وسفر، وإرهاق بدني وذهني، وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على الأداء في الدوري، وهذا يتطلب من الإدارة قرارات دقيقة جداً في مسألة التوازن بين الطموح القاري والحفاظ على الحضور القوي محلياً».

وتابع: «رغم هذه الظروف، لا يمكن التقليل من الوحدة أبداً، فالفريق يمتلك استقراراً دفاعياً واضحاً، ومن أقل الفِرَق استقبالاً للأهداف، إضافة إلى وجود لاعبين أصحاب خبرة كبيرة داخل الملعب قادرين على إدارة المباريات حتى في ظل غياب المدرب أو حدوث تغييرات فنية مؤقتة».

وأوضح: «العين في الجهة المقابلة يمتلك قوة هجومية لا يختلف عليها اثنان، والأرقام تتحدث، فهو من أفضل الفِرَق تسجيلاً، ولديه تنوّع كبير في الحلول الهجومية، وهذا ما يجعل المواجهة صراعاً مباشراً بين دفاع منظم وخط هجوم ثقيل وصعب الإيقاف».

وأضاف: «توقع نتيجة هذه المباراة ليس بالأمر السهل، لأن تاريخ (الكلاسيكو) دائماً ما يكون حاضراً، والأسماء الكبيرة التي مرت على الفريقين صنعت مباريات خالدة، في الوحدة والعين كان هناك رموز حقيقية، ولم يكن النجاح مرتبطاً بلاعب واحد، بل بمنظومة كاملة من اللاعبين والإدارات».

وأكمل: «نحن نتحدث عن أسماء صنعت التاريخ في فترات سابقة، لاعبين كانوا رموزاً داخل الملعب وخارجه، واليوم الوضع مختلف، السياسات تغيرت، كرة القدم تطورت، ولم يعد الاعتماد فقط على الأسماء، بل على العمل المؤسسي والإدارة الشاملة التي تواكب العصر».

وأشار سبيت خاطر إلى أهمية المرحلة الحالية بقوله: «اليوم الاتجاه العام هو بناء فرق قادرة على المنافسة في آسيا، وقادرة مستقبلاً على تمثيل الكرة الإماراتية بأفضل صورة، سواء على مستوى البطولات القارية أو حتى في الطموحات الأكبر بشكل عام».

وعن السيناريو المتوقع للمباراة، قال: «لا أعتقد أن الوحدة سيتراجع بشكل كامل للدفاع، لكنه سيضطر في فترات كثيرة إلى اللعب بتحفظ مع تطبيق ضغط عالٍ في بعض مراحل المباراة، بينما العين سيكون فريق المبادرة، لأنه يعلم أن أي تعثر قد يفتح الباب أمام المنافسين ويدخلهم في دائرة القلق».

وأضاف: «اللعب على ملعب العين يمنحه أفضلية معنوية واضحة، والملعب صعب، والجمهور حاضر، والفريق حقق نتائج إيجابية هذا الموسم، باستثناء التعادل أمام الجزيرة، ولكن بشكل عام اللعب على استاد هزاع بن زايد يعكس شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة».

وختم سبيت خاطر تصريحاته: «نحن أمام مباراة جماهيرية بامتياز، فهو يوم مثالي لكرة القدم، والفريقان كبيران، والتاريخ طويل، والظروف متشابكة، وكل المعطيات تشير إلى قمة ممتعة قد لا تحسم لقب الدوري، لكنها بلا شك ستؤثر كثيراً في مسار الفريقين بالجولات المقبلة».

سبيت خاطر:

. المباراة تأتي في توقيت حساس جداً.. الوحدة متوهج آسيوياً ومستوى العين قوي محلياً.

. أرقام العين تتحدث عنه.. الأفضل تسجيلاً، ولديه تنوّع كبير في الحلول الهجومية.