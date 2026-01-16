علي مسري: إيفيتش أبرز المدربين حتى الآن

قال اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي مسري، إن المعطيات الفنية التي شهدتها الجولة الـ12 الماضية من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، تشير إلى أن فريق العين يتصدر قائمة المرشحين للفوز بلقب الدوري، يليه شباب الأهلي ثم الوحدة والوصل.

وأشار مسري إلى أن دوري هذا الموسم يُعدّ أكثر تنافسية مقارنة بالموسم الماضي، في ظل وجود خمسة فِرَق تتنافس على الصدارة، إلى جانب أربعة فِرَق في مؤخرة الترتيب، بينما كان التنافس في الموسم الماضي محصوراً بين شباب الأهلي والشارقة.

وقال مسري لـ«الإمارات اليوم»: «على صعيد المدربين، يتصدر المشهد حتى الآن مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي يعتمد طريقة لعب (5-3-2)، ويتميّز بتحسين الأداء الدفاعي للفريق، وإيجاد الحلول لغياب لاعبين مؤثرين، مثل سفيان رحيمي وإريك، إضافة إلى التعامل مع تراجع مستوى كوامي كوايدو، مع الحفاظ على التنافسية بين اللاعبين في جميع المراكز».

وأضاف: «يأتي بعده مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، الذي يعتمد أسلوب (4-4-2)، ونجح في إدارة التحديات التي يواجهها الفريق في المشاركات الخارجية والمحلية، رغم غياب اللاعب المؤثر سردار آزمون، كما يبرز أيضاً مدرب الظفرة المونتينيغري زيلكو بتروفيتش، الذي يعتمد طريقة (4-3-3)، واستطاع بإمكانات فريقه تحقيق نتائج مميّزة خلال الدور الأول».

وعن المستوى الهجومي للدوري، قال مسري: «شهدنا تألق مهاجم العين لابا كودجو، الذي نجح هذا الموسم في تجاوز الرقم القياسي لهدّاف العين التاريخي أحمد عبدالله، مسجلاً 13 هدفاً حتى الآن، إلى جانب تألق لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين، بتسجيله تسعة أهداف، وزميله الصربي دوشان تاديتش، بصناعة سبعة أهداف، وكذلك لاعب العين، أليخاندرو كاكو، الذي صنع ستة أهداف».

وأوضح أن الأداء الفردي لفت انتباهه لدى عدد من اللاعبين، أبرزهم: عبدالكريم تراوري (العين)، والإيراني مهدي قائدي (النصر)، والكولومبي كيفن أغوديلو (النصر)، والعراقي مهند علي (دبا)، والمغربيان كريم البركاوي ومحمد الخلوي (الظفرة)، والبرتغالي أيلتون فيليبي (خورفكان)، والبرازيلي سيرجينيو بيريرا (الوصل)، وجويلهيرم بالا (شباب الأهلي).

وأضاف: «أما على مستوى لاعبي الوسط في الدور الأول، فيتقدم كل من: ماتياس بالاسيوس (العين)، والإسباني ريناو تابيا (الوصل)، والبرازيلي جادسوم دا سيلفا (الوحدة)، وماجد سرور (الشارقة)، كأفضل محاور ارتكاز».

ووصف مسري أداء فريقَي بني ياس والبطائح بالمخيّب للآمال في الدور الأول، مقارنة بخبرة الفريقين في دوري المحترفين.

وأشار إلى أن من أبرز المشاهد الإيجابية هذا الموسم «النتائج المميّزة للأندية الإماراتية في البطولات الخارجية، سواء في دوري أبطال آسيا للنخبة، أو دوري أبطال آسيا 2، أو كأس الأندية الخليجية، حيث تطوّرت عقلية التعامل مع ضغط المباريات، وأصبحت الأندية أكثر قدرة على إدارة ضغط المباريات من دون التأثير في نتائجها المحلية».

وعن فترة الانتقالات الشتوية، قال مسري: «شباب الأهلي والوصل بحاجة إلى مهاجم قادر على إحداث الإضافة إذا ما أرادا الاستمرار في المنافسة محلياً وخارجياً، في حين أعلن العين تعاقده مع الروماني أدريان سوت، الذي سيُشكّل إضافة قوية للفريق، أما الوحدة فيحتاج إلى تدعيم مركز الجناح بلاعبين يتمتعون بالسرعة والمهارة، بينما يحتاج النصر إلى قلبي دفاع مميّزين إذا ما أراد العودة إلى المنافسة مع الكبار».