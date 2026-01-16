المازمي: الفوز على الشارقة أعاد البطائح إلى الطريق الصحيح

أكّد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البطائح، عبدالعزيز المازمي، أن النقاط الثلاث التي حصدها فريقه، أول من أمس، عقب فوزه على الشارقة بهدفين من دون رد، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين، وضعت البطائح على المسار الصحيح في مسابقة الدوري، بعدما ابتعد عن المركز الأخير وصعد إلى المركز الـ13.

وأوضح المازمي أن هذا الفوز جاء بعد الخسارة الثقيلة أمام شباب الأهلي، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق والجهاز الفني، بقيادة المدرب فرهاد مجيدي، أظهروا إصراراً كبيراً على تغيير صورة الفريق والظهور بشكل أفضل، وهو ما تحقق من خلال هذا الانتصار الثمين على الشارقة.

وقال المازمي في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إنه عقب مباراة شباب الأهلي، التي خسرها البطائح بأربعة أهداف من دون رد، تحدث مع اللاعبين بشأن وضع الفريق في مؤخرة ترتيب الدوري، متسائلاً عن مدى رضاهم عن هذه الوضعية، وهو ما انعكس إيجاباً على رد فعلهم داخل الملعب.

وأشار إلى أن روحاً إيجابية سادت صفوف الفريق بعد تلك المباراة، مؤكداً أنه كان يثق كثيراً بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير بحجم الشارقة وعلى أرضه وبين جماهيره.

وأثنى المازمي على الوقفة القوية لرئيس مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، محمد عبدالله بن حليس، وأعضاء مجلس الإدارة، خلف الفريق خلال الفترة الماضية، وثقتهم الكبيرة بالمدرب فرهاد مجيدي ولاعبي الفريق، معتبراً أن هذا الدعم منح اللاعبين ثقة كبيرة بأنفسهم تُوّجت بهذا الفوز.

وبهذا الانتصار، رفع البطائح رصيده إلى تسع نقاط، محتلاً المركز الـ13، بعدما كان في قاع الترتيب، ويستعد الفريق لخوض مباراة مهمة خارج ملعبه بعد غدٍ الأحد أمام بني ياس، ضمن الجولة الـ13 والأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين.

وعن إمكانية دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال المازمي: «هناك تحركات في هذا الخصوص، من خلال اجتماعات مجلس الإدارة مع اللجنة الفنية بالنادي».