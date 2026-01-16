«الأولمبي» يتحدى فيتنام بحثاً عن بطاقة نصف نهائي آسيا

يخوض المنتخب الأولمبي، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مواجهة صعبة أمام منتخب فيتنام، متصدر المجموعة الأولى، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة السعودية، وذلك ضمن الدور ربع النهائي من نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب الإمارات وفيتنام، كلٌ من منتخبات الصين وأستراليا واليابان والأردن وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.

ويأمل المنتخب الأولمبي أن تُشكّل هذه المباراة تحدياً جديداً لمواصلة مشواره في البطولة بكل قوة، وحصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب فيتنام الذي يتميّز بالصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الإمارات وفيتنام مع المتأهل من المباراة التي تجمع غداً منتخبي أوزبكستان والصين ضمن الدور ذاته.

وكان المنتخب الأولمبي بلغ هذا الدور بعد حلوله ثانياً في المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط، إثر تعادله الإيجابي (1-1) مع المنتخب السوري في الجولة الأخيرة من الدوري، متفوقاً عليه بفارق الأهداف، بعدما تساوى المنتخبان في النقاط. وافتتح «الأولمبي» مشواره في البطولة بالفوز على المنتخب القطري بهدفين من دون رد، قبل أن يخسر أمام اليابان بثلاثة أهداف من دون مقابل في الجولة الثانية. وأنهى المنتخب الأولمبي جميع تحضيراته لهذه المواجهة، حيث يسعى المدير الفني، الأوروغوياني مارسيلو برولي، إلى اختيار التشكيلة الأنسب لخوض اللقاء، وكان برولي أكّد، عقب مباراة سورية، تطلعه إلى أن يذهب المنتخب بعيداً في هذه البطولة.

في المقابل، برز المنتخب الفيتنامي كأفضل منتخبات المجموعة الأولى، بعدما تصدر بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، محققاً ثلاثة انتصارات على كل من الأردن (2-0)، وقيرغيزستان (2-1)، والسعودية (1-0).

مارسيلو: جاهزون بكل قوة

أكّد مدرب المنتخب الأولمبي مارسيلو برولي، أن هذه المرحلة تُعدّ حاسمة، وأن طموح المنتخب الوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس: «نواجه منتخباً قوياً، ونحن جاهزون بكل قوة، ومتمسكون بأسلوبنا وسنلعب بروح قتالية عالية وتركيز كامل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا».