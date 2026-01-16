استريجي وهودسون يقودان الظهور الأول للإمارات في أولمبياد الشتاء

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل المشاركة التاريخية لدولة الإمارات في النسخة الـ26 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان من السادس إلى 22 فبراير 2026، بمشاركة نحو 2900 من نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، يتنافسون على 114 مجموعة من الميداليات ضمن ثماني رياضات و16 اختصاصاً، في مشاركة تُسجّل كأول ظهور للإمارات في هذا الحدث الأولمبي العالمي.

وتشارك دولة الإمارات في هذه الدورة بكل من أليكساندير استريجي وبيرا هودسون، في منافسات التزلج الألبي التي تُقام على مدار ثلاثة أيام ضمن برنامج المنافسات، حيث يمتلك اللاعبان سجلاً حافلاً بالإنجازات والنتائج المشرفة التي مكّنتهما من التأهل بجدارة واستحقاق للوجود بين نخبة الرياضيين على المستوى العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، بمقرها في دبي، بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، هامل القبيسي، ومدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الطيب، ورئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، محمد خادم، كما حضر اللاعب، أليكساندير استريجي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويقام حفل الافتتاح في أربعة مواقع مختلفة بشكل متزامن، حيث يحمل أليكساندير استريجي علم الإمارات في ميلانو، بينما تحمل بيرا هودسون علم الدولة في كورتينا.

وافتتح أحمد الطيب المؤتمر مؤكداً أهمية هذه المشاركة التاريخية التي تأتي استكمالاً لمسيرة دولة الإمارات الحافلة في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية ودورات الألعاب الأولمبية للشباب، وتعكس تطور الحركة الأولمبية الوطنية وترسيخ مبدأ «المشاركة من أجل المنافسة» الذي تنتهجه اللجنة في مختلف مشاركاتها على جميع المستويات.

وأشار الطيب إلى أن دولة الإمارات، وبفضل دعم قيادتها الرشيدة وجهود أبنائها المخلصين، أصبحت عنصراً فاعلاً وحاضراً بقوة في المحافل الرياضية الدولية، من خلال ما يقدّمه رياضيوها من مستويات متقدمة ونتائج متميزة بصورة مستمرة، إضافة إلى الصورة المشرفة والانطباعات الإيجابية التي تتركها الوفود الوطنية، لاسيما في ما يتعلق بتطبيق المبادئ الأولمبية، وقيم الاحترام والصداقة والتميز.

وثمّن الطيب جهود اللاعبين واستعداداتهم خلال المرحلة الماضية، منذ تأهلهم الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمرة الأولى، وحتى انطلاق المنافسات الشهر المقبل، من خلال معسكرات داخلية وخارجية وبرامج إعداد متقدمة، ورؤية طموحة لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، الذي نجح في وضع استراتيجيات واعدة لضمان الاستمرارية في الوجود بالمحافل الشتوية، على الرغم من الطبيعة المناخية للدولة.

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، هامل القبيسي، إن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية يفخر بالمسيرة التي قطعها، ويتطلع إلى رؤية نجوم المنتخب وهم يمثلون الدولة بكل فخر على المنصة الأولمبية، مشيراً إلى أن المشاركة التاريخية للمنتخب الإماراتي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 بإيطاليا تُمثّل إنجازاً غير مسبوق، وتؤكد أن الرياضة الإماراتية لا تعرف حدوداً لا جغرافية ولا مناخية، بل تقوم على رؤية طموحة لبناء جيل قادر على التميز والمنافسة عالمياً.

وأضاف القبيسي أن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية لعب دوراً محورياً في هذا الإنجاز، من خلال الإشراف الفني على برامج التدريب والتأهيل، وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن جاهزية اللاعبين للمشاركات الدولية، إلى جانب تنسيق مشاركاتهم في البطولات الكبرى، وتوفير الخبرات الفنية والبرامج التدريبية بالتعاون مع الاتحادات الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وترسيخ مكانة الإمارات لاعباً فاعلاً على الساحة الدولية في الرياضات الشتوية.

أبرز إنجازات اللاعب أليكساندير استريجي

- التتويج بلقب بطولة الإمارات الوطنية أربع مرات أعوام 2021 و2022 و2023 و2024.

- الصعود إلى منصات التتويج خمس مرات متتالية في سباقات الاتحاد الدولي للتزلج عام 2025.

- إحراز المركز الـ38 في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب 2024.

- تحقيق المركز الـ17 في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2025.

أبرز إنجازات اللاعبة بيرا هودسون

- الوجود ضمن المراكز الـ15 الأولى في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2012.

- حصد نقاط في منافسات كأس العالم في سباق التزلج المتعرج عام 2018، وسباق التزلج المتعرج المتوازي عام 2021.

- إحراز المركز الـ12 في بطولة العالم، التي أقيمت في كورتينا عام 2021.

- بعد عودتها من الإصابة فازت بلقب الترتيب العام في سباق التزلج المتعرج، ضمن كأس أميركا الشمالية للتزلج الألبي، ونالت القميص الأصفر لموسم 2024-2025، إلى جانب استعادة الموقع ضمن أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي.