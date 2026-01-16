132 جواداً تتنافس في الأمسية الثامنة من كرنفال سباقات دبي

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، اليوم، إلى مضمار «ميدان» العالمي، بانطلاق الأمسية الثامنة من موسم «كرنفال سباقات دبي»، وينظمها نادي دبي لسباق الخيل، متضمنة 10 أشواط ترعاها «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز تبلغ 2.96 مليون درهم، ينافس على ألقابها 132 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وتستهل الأمسية، في الخامسة والنصف عصراً، بانطلاق الشوط الافتتاحي «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1400 متر عشبي، المخصص لخيول فئة «التكافؤ» بجوائز 175 ألف درهم.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السابع والرئيس للأمسية، بانطلاق بطولة «كب فيردي» للمهرات والأفراس للفئة الثانية «جروب 2»، بجوائز 850 ألف درهم، ينافس على لقبها ستة من خيرة مهرات وأفراس مسافة الميل (1600 متر) عشبي، يبرز منها ثنائي فريق «غودولفين» العالمي، «دبي بيتش» و«دبي تريجر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وتبرز ضمن القائمة الدولية المنافسة على لقب الشوط الرئيس، المهرة «كويد برو كوو» من جنوب إفريقيا، المملوكة لفريق «فالور إنترناشيونال»، بإشراف المدرب جيروم رينيه، في ظهور محلي أول لمهرة الأربع سنوات، بعد تألقها على المضامير العالمية، وحصدها ستة انتصارات في مشاركاتها الـ10، من ضمنها انتصار في الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويستقطب الشوط الثامن «كوكو بيتش ستيكس»، البالغة جوائزه 400 ألف درهم، 15 من أقوى مهرات مسافة 1600 متر، تتقدمها الأعلى تصنيفاً «دوزالا» بإشراف المدرب بوبات سيمار، في ظهورها الأول على مضمار «ميدان».

وتبرز ضمن قائمة المهرات المحلية المنافسة على اللقب، المهرة «لبوة»، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، بعد تألقها على مضمار «ميدان»، ديسمبر الماضي، وحصدها الفوز في سباق «شهامة ستيكس» بفارق 2.4 طول عن أقرب منافساتها.