فاهم القاسمي رئيساً فخرياً لاتحاد الغولف

منح اتحاد الإمارات للغولف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الرئاسة الفخرية للاتحاد، بقرار من مجلس الإدارة، برئاسة اللواء «م» عبدالله الهاشمي، وبإجماع أعضائه، تقديراً لدوره الريادي وجهوده الكبيرة التي أسهمت في تطوير رياضة الغولف بدولة الإمارات خلال فترة ترؤسه للاتحاد على مدى أربع دورات انتخابية متتالية.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للغولف ،اللواء «م» عبدالله الهاشمي، في تصريحات صحافية، أن هذا القرار يأتي عرفاناً بمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات، مشيراً إلى أن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي قاد الاتحاد برؤية استراتيجية ونهج مؤسسي أسهما في إحداث نقلة نوعية شاملة لرياضة الغولف، على صعيد البنية التنظيمية، وتطوير الكوادر الفنية، والارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات.

وأوضح أن فترة رئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي شكّلت مرحلة مفصلية في تاريخ اللعبة محلياً، حيث شهدت توسعاً ملحوظاً في قاعدة الممارسين، وتطوراً في البرامج الفنية والتنافسية، إلى جانب تعزيز الشراكات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن ما تحقق خلال تلك المراحل أسهم في ترسيخ مكانة اتحاد الإمارات للغولف كنموذج رائد في الإدارة الرياضية.

وأشار إلى أن إسهامات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي امتدت إلى الإطار العربي، من خلال قيادته الاتحاد العربي للغولف لأربع دورات انتخابية، حيث لعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين الاتحادات العربية، وتوحيد الرؤى التطويرية، ورفع مستوى التنافس الفني، بما يخدم مستقبل اللعبة في المنطقة العربية.