شباب الأهلي يعبر عجمان.. ونقطة واحدة تفصله عن العين

حقق شباب الأهلي فوزًا مهمًا على عجمان بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري المحترفين، على استاد راشد في دبي.

وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، ليصبح على بُعد نقطة واحدة فقط من العين "المتصدر"، قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول للبطولة، فيما تجمّد رصيد عجمان عند 13 نقطة في المركز التاسع، بعد استقباله الخسارة الثالثة على التوالي.

وشهد الشوط الأول تفوقا واضحا لشباب الأهلي، حيث افتتح ماتيوس سيلفا التسجيل في الدقيقة 23 بعد مراوغة مميزة وتسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يضيف بالا الهدف الثاني في الدقيقة 30 إثر متابعة ناجحة لكرة عرضية حولها داخل المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن عجمان من تقليص الفارق عن طريق وليد أزارو بتسديدة غيّرت اتجاهها داخل الشباك، لينتهي الشوط بتقدم شباب الأهلي 2-1.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي أفضليته، ونجح سلطان عادل في تسجيل الهدف الثالث بعدما ارتدت الكرة من حارس مرمى عجمان لتتهيأ أمامه، مسددًا إياها في الشباك، لتصبح النتيجة 3-1. ورغم محاولات الفريقين بعد ذلك، لم تتغير النتيجة حتى صافرة النهاية، ليحصد شباب الأهلي فوزًا ثمينًا وخطوة مهمة في سباق الصدارة.

ومن المقرر أن يلتقي شباب الأهلي في الجولة المقبلة مع دبا على استاد راشد، بينما يواجه العين المتصدر فريق الوحدة صاحب المركز الثالث، في مواجهة مرتقبة قد تحسم ملامح الصدارة مع ختام الدور الأول.