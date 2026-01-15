إسماعيل القرقاوي رئيسا فخرياً لـ «اتحاد الإمارات لكرة السلة»

منح اتحاد الإمارات لكرة السلة سعادة اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، الرئاسة الفخرية للاتحاد، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته البارزة في تطوير اللعبة على المستويين المحلي والعربي، ودوره في الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وأعلن عبداللطيف ناصر الفردان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، القرار خلال الحفل الكبير الذي أقيم أمس لتكريم اللواء إسماعيل القرقاوي، بحضور عدد من القيادات الرياضية وأوضح أن المجلس منحه الرئاسة الفخرية بالإجماع، تأكيداً للمكانة المرموقة التي يحظى بها ودوره المؤثر في تعزيز العمل المؤسسي والاحترافي داخل الاتحاد.

وأشار الفردان إلى أن التكريم يأتي وفاءً لمسيرة حافلة بالإنجازات، موضحا أن القرقاوي يعد من القامات الرياضية الوطنية التي ساهمت برؤيتها الاستراتيجية ودعمها المتواصل في تحقيق مكتسبات مهمة لكرة السلة الإماراتية.

من جانبه، أعرب اللواء إسماعيل القرقاوي عن امتنانه للاتحاد على هذا التكريم، مؤكداً أنه يمثل وسام فخر واعتزاز، وأن كرة السلة الإماراتية ستظل قريبة من قلبه، وتمنى للاتحاد دوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرته وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأوضح اتحاد كرة السلة أن منح الرئاسة الفخرية يأتي ضمن نهجه تكريم القيادات الرياضية التي أسهمت في دعم اللعبة، وترسيخ قيم الوفاء والتقدير، بما يعزز استدامة النجاحات ويخدم تطلعات المرحلة المقبلة.