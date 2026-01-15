المصنفات الـ 20 الأوائل يشاركن في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، إحدى بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، عودة البطولة في نسختها الجديدة لعام 2026 خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل، بمشاركة جميع اللاعبات المصنفات العشرين الأوائل على مستوى العالم.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة نجمات التنس العالمي، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، والمصنفة الثانية البولندية إيجا شفيونتيك، والمصنفة الثالثة الأمريكية كوكو جوف، إلى جانب المصنفة الرابعة أماندا أنيسيموفا، وإيلينا ريباكينا، وجيسيكا بيجولا، وجاسمين باوليني، وحاملة لقب نسخة 2025 الروسية ميرا أندريفا، إضافة إلى ماديسون كيز وبيليندا بنشيتش.

وتعود سابالينكا إلى دبي بعد موسم استثنائي في 2025 توجته بالفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، محققة لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، إلى جانب دفاعها الناجح عن لقب بطولة بريسبان الدولية مطلع موسم 2026 دون خسارة أي مجموعة.

وتشارك شفيونتيك، المتوجة بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بعد موسم شهد فوزها بلقب ويمبلدون 2025، وتسجيلها واحدة من أعلى نسب الفوز خلال الموسم.

وتبرز أيضاً مشاركة جوف، التي أحرزت لقب بطولة فرنسا المفتوحة 2025 ولقب بطولة سينسيناتي للماسترز من فئة 1000 نقطة، وأنهت الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً للمرة الأولى.

وتسعى حاملة اللقب أندريفا، البالغة من العمر 18 عاماً، إلى الدفاع عن إنجازها التاريخي بعدما أصبحت في نسخة 2025 أصغر بطلة في تاريخ بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، عقب موسم شهد صعودها السريع إلى قائمة أفضل 15 لاعبة في العالم.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، إن تأكيد مشاركة أفضل 20 لاعبة مصنفة عالمياً يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دبي على أجندة التنس العالمية، ويؤكد جاذبية البطولة لنخبة اللاعبات.

بدوره، أكد صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن بطولة السيدات تواصل تقديم مستويات تنافسية عالية، متوقعاً أن تشهد نسخة 2026 مباريات قوية منذ اليوم الأول.

وتلي بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة، بطولة الرجال من فئة 500 نقطة في الفترة من 23 إلى 28 فبراير.