في أول تصريح له بعد خسارة مصر أمام السنغال.. حسام حسن: لا توجد عدالة في أفريقيا

أشاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري بأداء لاعبيه رغم الخسارة من السنغال، في نصف النهائي بطولة كأس أمم أفريقيا .



وخسر المنتخب المصري 1-0 أمام السنغال، ليتأهل بطل نسخة 2021 إلى نهائي البطولة في انتظار الفائز من نيجيريا والمغرب.



وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه راض عن أداء لاعبيه ويشكرهم على ما قدموه في البطولة.



وأضاف: "هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخب مصر والسنغال عقب خوض مواجهات الدور ربع النهائي".



وتابع:"لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت، لا أقدم أعذارا وأشكر اللاعبين على ما قدموه".



وقال المدرب: "هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها، أتمني تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا".



وأضاف: "مصر ستظل كبيرة بالبطولات والتاريخ وما زلت أؤكد أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في أفريقيا".



وكان منتخب مصر قد اعترض على بعض قرارات الحكم الجابوني بيير أتشو، من بينها منح المدافع حسام عبد المجيد بطاقة صفراء في أول مخالفة يرتكبها، ليحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة.



كما طالب لاعبو منتخب مصر بالعودة لتقنية الفيديو للتحقق من وجود لمسة يد ضد ساديو ماني قبل تسديد كرة الهدف الوحيد، بالإضافة إلى المطالبة بركلة جزاء لصالح أحمد سيد "زيزو" إثر كرة مشتركة مع أحد مدافعي السنغال.