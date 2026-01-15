البطائح يهزم الشارقة ويغادر قاع «ترتيب المحترفين»

حقق البطائح انتصاراً ثميناً على مضيفه الشارقة بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما، أمس، على استاد الشارقة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، وضرب البطائح بقوة في هذه المباراة ليتقدم من المركز الأخير إلى الـ13، ورفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 11 نقطة في المركز الـ11.

ووضع هذا الفوز المستحق البطائح في المسار الصحيح، بعدما عانى كثيراً في المباريات السابقة، فيما مثلت الخسارة ضربة موجعة للشارقة الذي بدا في وضع صعب بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

وألغى حكم اللقاء هدفين للشارقة في الشوط الثاني، بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار).

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وعانى الشارقة صاحب الأرض والجمهور كثيراً في هذه المباراة، وأخفق في الوصول إلى الشباك، بعدما أغلق البطائح جميع المنافذ أمامه، رغم أنه خاض المباراة مكتمل الصفوف، فيما نجح البطائح في تسجيل الهدف الأول عن طريق الكاميروني اناتولي بيرترند في الدقيقة «46» من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء، مستفيداً من خطأ قاتل لدفاع الشارقة، وأضاف محمد جمعة عيد الهدف الثاني للبطائح في الدقيقة «61».

وأهدر عثمان كامارا فرصة هدف محقق للشارقة من تسديدة رأسية قوية مع نهاية الشوط الأول.

بدا البطائح الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني، وترجم ذلك بتسجيل هدفين سريعين، مستغلاً تراجع الشارقة، لينهي اللقاء فائزاً 2-صفر.