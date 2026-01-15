شباب الأهلي يستضيف عجمان أملاً في الاقتراب من «قمة الدوري»

يخوض فريق شباب الأهلي مواجهة مهمة أمام عجمان، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ10 لدوري أدنوك للمحترفين، في توقيت حاسم من مسار المنافسة مع اقتراب ختام الدور الأول من البطولة، وذلك في الساعة 7:45 مساء اليوم، على استاد راشد بدبي، بحثاً عن الاقتراب من صدارة العين في جدول الترتيب، وتكتسب المباراة أهمية خاصة لفريق شباب الأهلي، حامل لقب الدوري، الذي يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بعدما واصل نتائجه الإيجابية بفوزه في الجولة الماضية على الوصل بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة، ويسعى «الفرسان» إلى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدر العين إلى نقطة واحدة فقط، قبل جولة واحدة من نهاية الدور الأول، ما يعزز حظوظه في المنافسة على الصدارة، ويمنحه أفضلية معنوية في المرحلة المقبلة.

كما تمثل مواجهة عجمان محطة مهمة ضمن سلسلة من المباريات التي يخوضها شباب الأهلي على أرضه، إذ يلعب الفريق ثلاث مباريات متتالية على ملعبه، حيث يستضيف عقب هذه المواجهة فريق دبا في الجولة المقبلة من الدوري، في جدول مزدحم يتطلب الحفاظ على الاستقرار الفني والجاهزية البدنية، وتأتي هذه الفترة المهمة في توقيت حساس أيضاً، إذ يستعد شباب الأهلي لخوض مواجهة قوية في كأس السوبر الإماراتي القطري، ما يجعل لقاء عجمان بروفة مثالية لمواصلة الانتصارات، والحفاظ على النسق التصاعدي قبل الدخول في تحدٍ جديد على مستوى البطولات الخارجية.

في المقابل، يدخل عجمان المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، ويطمح إلى استعادة التوازن بعد خسارته في آخر جولتين أمام الجزيرة وكلباء، إذ يأمل الخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق، وتساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.