المنصوري: هدفي الأول مع شباب الأهلي واحتفال سوزا لحظة لا تُنسى

أكد مهاجم شباب الأهلي الصاعد، محمد المنصوري، (18 عاماً)، أن الفضل في ظهوره مع الفريق الأول وتسجيل أول أهدافه بقميص «الفرسان» يعود لمدرب الفريق، البرتغالي باولو سوزا، مشيراً إلى أن الثقة التي منحها له المدرب كانت الدافع الأكبر له لتقديم نفسه في واحدة من أهم مباريات الموسم.

وجاء هدف المنصوري الأول مع الفريق الأول خلال الفوز على الوصل بنتيجة 3-1 في المباراة المؤجلة من دوري المحترفين، التي أقيمت الأحد الماضي، حيث شارك اللاعب بديلاً، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة، في لقطة حسمت المواجهة، وأكدت انتصار شباب الأهلي في «ديربي» دبي، وشهد الهدف احتفالاً غير عادي من المدرب باولو سوزا، الذي ركض فور تسجيل الهدف وبشكل جنوني نحو المنصوري، ليكون أول المهنئين له، في مشهد عكس حجم الثقة والدعم الذي يحظى به اللاعب الشاب داخل الجهاز الفني.

وقال محمد المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جدًا بأول أهدافي مع شباب الأهلي في الفريق الأول، والفضل يعود للمدرب باولو سوزا الذي آمن بقدراتي واكتشفني ومنحني الفرصة، وفرحته بالهدف كانت لحظة لا تُنسى بالنسبة لي».

وأضاف: «الوجود وسط هذه المجموعة المميزة من اللاعبين يمنحني خبرة كبيرة، وأجد دعماً مستمراً من زملائي داخل الملعب وخارجه، سواء من خلال التوجيه أو المساندة، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت».

وأكد المنصوري أن شباب الأهلي يدخل كل مباراة بهدف الفوز والمنافسة على جميع الألقاب، قائلاً: «الفريق يسعى دائماً للانتصار، ونملك مجموعة رائعة من اللاعبين، والوجود بينهم يزيد من طموحي لتقديم الأفضل».

ويُعد هدف المنصوري في مرمى الوصل هو الأول له مع الفريق الأول في دوري المحترفين، بعدما شارك خلال الموسم الجاري في ست مباريات، فيما بدأ مشواره مع شباب الأهلي الموسم الماضي بالمشاركة في خمس مباريات، ليؤكد اللاعب الصاعد حضوره الواعد، وثقة الجهاز الفني بقدراته.