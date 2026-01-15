الوكيل: «سلة دبي» محطة أساسية لصقل مواهب النصر

أكد المدير الفني لفريق كرة السلة في نادي النصر، المصري حسام الوكيل، أن الدفع بالعناصر الشابة ومنحها فرصة الاحتكاك القوي بنخبة أندية ومنتخبات القارتين الآسيوية والإفريقية، يُعدان من أبرز الأهداف الرئيسة لمشاركة «العميد» في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ35، المقامة على صالة نادي النصر، من 23 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «وجود أربعة عناصر أساسية من الفريق ضمن قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة، إلى جانب فترة التوقف الطويلة للدوري التي تأهل خلالها النصر إلى الدور نصف النهائي، يمنحاننا فرصة مثالية لاستثمار قوة مباريات (دولية دبي) في تطوير عناصرنا الشابة، بما ينعكس إيجاباً على وجود دكة بدلاء فاعلة عند استئناف منافسات الدوري المحلي».

وأضاف: «ينافس النصر في المجموعة الثانية إلى جانب أندية الإفريقي التونسي، وأهلي طرابلس الليبي، والكرامة السوري، وهي مباريات نتطلع من خلالها لتحقيق مكاسب عدة، من بينها تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، خصوصاً مع تعاقداتنا الأخيرة على صعيد المحترفين الأجانب».

الشارقة يتعثر أمام العربي في «سوبر غرب آسيا»

دفع فريق الشارقة ثمن غياب صانع الألعاب، دي ماركو ديكرسون، بداعي الإصابة، بعد خسارته أمام مضيفه العربي القطري بنتيجة (67-82)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أول من أمس، ضمن الجولة ما قبل الختامية من منافسات المجموعة الثانية في دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة عن المنطقة الخليجية.

وأدت الخسارة إلى دخول الشارقة في شراكة مع العربي القطري في المركز الثالث للمجموعة، برصيد سبع نقاط لكل منهما، وبفارق نقطة واحدة عن العلا السعودي والكويت الكويتي المتصدرين.