دبي تستضيف بطولة عالمية جديدة للطائرة الشاطئية في نوفمبر

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أن دبي ستكون محطة الافتتاح الدائمة لبطولة عالمية جديدة، باسم سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية «Beach World Series»، التي تنطلق من دبي، للمرة الأولى، بداية من نوفمبر 2026، وذلك ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد لخمس سنوات، في دلالة على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في استضافة البطولات الرياضية الكبرى والفعاليات الدولية النوعية.

وفي هذه المناسبة، أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، أن اختيار دبي محطة الافتتاح الدائمة لسلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية يعكس الثقة الدولية المتنامية بمكانة الإمارة وقدرتها على إطلاق واستدامة بطولات عالمية كبرى وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وقال سموّه: «اختيار دبي محطة افتتاح عالمية دائمة لبطولة دولية جديدة يؤكد نجاح رؤيتها في تطوير القطاع الرياضي، ويجسّد ثمرة الاستثمار المستمر في البنية التحتية المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية مع الاتحادات الدولية، بما يعزز حضور دبي على خريطة الرياضة العالمية».

وأضاف سموّه: «تمثل السلسلة الدولية الجديدة نموذجاً متقدماً للبطولات الرياضية الحديثة، وتعكس قدرة دبي على تقديم فعاليات رياضية نوعية تسهم في تطوير الرياضة عالمياً، وتعزز دورها كمنصة تجمع الرياضيين وعشاق الرياضة في تجربة رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية».

وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال «القمة العالمية للرياضة»، حيث وُقّعت مذكرة التفاهم بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بحضور نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للأعمال في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، جيدو بيتي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف.

شراكة استراتيجية

تمثل هذه الشراكة انطلاقة لمسيرة تعاون تمتد لخمس سنوات، تهدف إلى الارتقاء برياضة الكرة الطائرة الشاطئية على المستوى العالمي، حيث تصبح دبي أول مدينة في العالم تلتزم باستضافة محطة افتتاح دائمة لسلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، بما يضع معياراً جديداً لتنظيم بطولات عالمية تجمع بين الرياضة النخبوية والتجربة الترفيهية المتكاملة، وتبرز هوية المدن المستضيفة وثقافتها.

وتؤسس هذه الخطوة نموذجاً متقدماً لبطولات الكرة الطائرة الشاطئية، يجمع بين أعلى مستويات المنافسة الرياضية وتجربة الشاطئ الأصيلة، في أجواء نابضة بالحياة تعتمد على التفاعل الجماهيري والموسيقى والفعاليات المصاحبة، بما يعكس الطابع الفريد لهذه الرياضة عالمياً.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية في نوفمبر 2026، لتقدم نموذجاً جديداً في تنظيم البطولات الدولية، يمزج بين الأداء الرياضي رفيع المستوى والثقافة المحلية لكل مدينة مستضيفة، ويمنح اللاعبين والجماهير تجربة استثنائية.

10 وجهات عالمية

وتضم السلسلة العالمية مجموعة مختارة من 10 وجهات رياضية وترفيهية حول العالم، يسهم كل منها بهويته وطابعه الخاص، في رحلة عالمية تحتفي بالكرة الطائرة الشاطئية باعتبارها رياضة نخبوية وتجربة إنسانية مشتركة.

إبراز هوية المدن

وأكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، أن سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية تمثل فرصة كبيرة للمدن والوجهات العالمية لإبراز هويتها وروحها من خلال الرياضة، مشيراً إلى أن هذه البطولات تخلق تجارب فريدة ولحظات استثنائية للرياضيين والجماهير المحلية والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: «بفضل التطور الكبير الذي تشهده دبي في مختلف المجالات، وامتلاكها البنية التحتية والمنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية، ونهجها القائم على الابتكار، تضع دبي الأسس لعصر جديد في رياضة الكرة الطائرة الشاطئية، يتجاوز حدود المنافسة الرياضية ليصنع تجربة شاطئية متكاملة ذات طابع عالمي».

10 محطات دولية

ستجوب «سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية» 10 مدن رياضة وترفيه شهيرة عالمياً، حيث يُضفي كل منها هويته وطاقته الخاصة على رحلة عالمية تحتفي بالكرة الطائرة الشاطئية كرياضة نخبوية وتجربة مشتركة.

ومن المنتظر الإعلان عن المدن المضيفة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مع اكتمال ملامح سلسلة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية، التي ستجوب مجموعة من أبرز المدن العالمية المعروفة بالحيوية والترفيه، لتقدم صورة عالمية ديناميكية تعكس قدرة المدن على مخاطبة العالم من خلال الرياضة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة Volleyball World المسؤولة عن إدارة حقوق بطولات الكرة الطائرة في العالم، مايكل باين: «رسّخت دبي مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية والفعاليات الكبرى في العالم، وذلك بما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متميزة، ورؤية طموحة ومُلهمة لمستقبل الرياضة، ومع سعينا لتطوير رياضة الكرة الطائرة الشاطئية الاحترافية، من حيث الشكل والمضمون والعرض والشراكات، تُعدّ دبي وجهة مثالية لتأسيس (سلسلة بيتش وورلد)، وشريكاً يُجسّد طموح وإمكانات هذه الفعالية العالمية الجديدة».

منصور بن محمد:

